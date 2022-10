Nebbia fitta a Cagliari: voli dirottati, disagi in aeroporto

Disagi all’aeroporto di Cagliari questa mattina, a causa di un improvviso banco di nebbia che ha limitato al massimo la visibilità per tutti i velivoli. Ritardi e dirottamenti per tutta la mattina hanno causato disagi, ecco la situazione attuale.

I disagi quando si viaggia possono essere all’ordine del giorno, ma quando viene dirottato un aereo in un’altra destinazione il problema diventa davvero grosso.

È quello che successo stamattina a molti voli in arrivo a Cagliari, dove purtroppo una fitta nebbia ha bloccato i collegamenti aerei, togliendo totalmente visibilità. Ecco cosa sta succedendo nell’aeroporto sardo.

Nebbia a Cagliari, dirottati gli aerei diretti in città

Questa mattina, poco prima delle 9, a Cagliari si è creata una situazione di vero disagio per migliaia di viaggiatori che partivano e tornavano nella città sarda.

Infatti, a causa di un fitto banco di nebbia formatosi questa mattina, molti aerei che dovevano arrivare all’aeroporto Elmas della città sono stati dirottati verso altre destinazioni.

Ad esempio, un volo Ryanair proveniente da Bergamo è atterrato ad Alghero, mentre altri tre voli provenienti da Torino, Verona e Cuneo sono stati fermi volando intorno a Villasimius, in attesa che la situazione si sbloccasse.

Una situazione davvero pazzesca, dovuta all’aumento della pressione nei giorni scorsi, visto che nelle ultime ore sono stati toccati anche i 34 gradi.

Tutto questo, purtroppo, ha arrecato molti problemi ai passeggeri, con ritardi di voli, mezzi alternativi da trovare per poter raggiungere la città e altre situazioni spiacevoli.

Disagi anche sulle partenze da Cagliari

Oltre alla situazione difficile per gli atterraggi nell’aeroporto di Cagliari, ovviamente ci sono problemi anche per le partenze dallo stesso aeroporto.

Infatti, sono stati diversi i voli che hanno subito un ritardo considerevole a causa della nebbia, aerei che sarebbero dovuti partire per città come Bergamo, Venezia, Roma, Londra e Carcassonne.

Ma il disagio della nebbia non ha colpito solo l’aeroporto, ma l’intera cittadina di Cagliari: infatti questa mattina sono state segnalate diverse situazioni di traffico intenso.

In questo weekend appena passato, il caldo è aumentato a dismisura in Sardegna, giorni in cui ha dominato l’alta pressione sub tropicale, facendo arrivare le temperature a dei livelli altissimi.

Ecco che questo caldo anomalo ha provocato questa mattina il fenomeno della nebbia all’aeroporto di Cagliari, che ora sembra, nelle ultime ore, si stia placando grazie all’uscita del sole e al diradarsi della foschia.

I ritardi permangono ancora, ma presto la situazione potrebbe tornare alla normalità per i passeggeri diretti e in partenza dalla città della Sardegna.