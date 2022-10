Questi ultimi giorni le notizie inerenti il conflitto in Ucraina sono stati incentrate sulla paura russa di una bomba sporca da parte di Kiev. Il generale Serghei Shoigu ha spiegato le motivazioni di questa paura, ma Zelensky respinge le accuse e riferisce che si tratta di uno dei macchinamenti di Mosca.

Il ministro della difesa russo ha manifestato i dubbi in merito all’uso da parte dell’Ucraina di una bomba sporca e lo ha fatto consultando i ministri di Francia, Turchia e Regno Unito. Zelensky riferisce che si tratta di una tattica russa per poter intensificare il conflitto. La situazione attuale ruota attorno alla dirty bomb o, come da traduzione letterale, bomba sporca.

Ma di cosa si tratta?

La Russia teme bomba sporca da Kiev

Ciò che emerge sulla bomba sporca è fondamentalmente un’accusa ben precisa che parte dalla Russia ed arriva dritta all’Ucraina. Shoigu è stato chiaro nell’affermare che i russi hanno paura di un imminente utilizzo dell’arma. Ciò che ha creato dubbi in merito alle dichiarazioni di Mosca è che le informazioni non sono corredate da prove. Si tratta di affermazioni che non sono ritenute veritiere dall’occidente e dagli Usa, che stanno monitorando la situazione all’interno del conflitto sia dal lato russo che da quello ucraino.

Parigi, Washington e Londra hanno scritto in una nota congiunta:

“Nessuno si lascerebbe ingannare se Mosca intensificasse il conflitto in Ucraina utilizzando il pretesto dell’uso da parte di Kiev di una bomba sporca”.

Nonostante l’Occidente non creda nelle parole della Russia l’attenzione sulle armi alternative e spaventa assieme al nucleare.

Dirty Bomb, cos’è e quali sono le conseguenze

La bomba sporca detta anche arma radiologica è formata da un esplosivo, come per esempio la dinamite, unito a materiale radioattivo. Tra quest’ultimo i più utilizzati sono Uranio-235, Cesio-137, Cobalto-60, Americio-241, Californio-252, Iridio-192, Plutonio-239, Stronzio-90 o Radio-226. Quindi è un connubio tra esplosione tradizionale e la contaminazione dell’aria con sostanze radioattive. Per questo la dirty bomb non è un’arma nucleare.

Una bomba nucleare usa la fissione nucleare a catena innescata da una massa critica o la fusione di atomi leggeri come l’idrogeno e hanno una potenza milioni di volte superiore. Ma la differenza sta nella potenza della bomba sporca di diffondere radiazioni che è circoscritta rispetto ad un’arma nucleare.

Rimane comunque un’arma potente e pericolosa, dipende anche da come viene caricata di esplosivo e dal tipo di sostanza radioattiva utilizzata. L’agenzia nucleare di New York ha spiegato che il pericolo è nella detonazione per chi si trova vicino nel momento dell’esplosione, mentre c’è meno pericolo per le radiazioni rilasciate.

Perciò bisogna prestare attenzione all’esplosione e all’onda d’urto, ma in quanto a contaminazione radioattiva si può stare relativamente tranquilli. L’introduzione di queste armi alternative porterebbe però il conflitto ad un soffio dal nucleare.