Ryanair, incubo per diversi passeggeri: volo Brindisi-Roma ha subito un ritardo di 13 ore. Giornata nera per i viaggi.

Giornata da incubo quella vissuta da decine di passeggeri che avevano prenotato un posto sul volo Brindisi-Roma. La partenza ha subito un ritardo di 13 ore, provocando non pochi disagi a tutti i viaggiatori che, nei fatti, dovevano effettuare una breve tratta tra le due città. I viaggiatori potranno richiedere un rimborso secondo quanto previsto dal Regolamento Comunitario. Ecco come effettuare la richiesta, nel caso il proprio volo ha subito un importante ritardo: le indicazioni di ItaliaRimborso.

Ryanair, ritardo di 13 ore per il volo Brindisi-Roma

Nella mattinata del 24 ottobre, decine di passeggeri hanno scoperto che il volo Brindisi-Roma di Ryanair avrebbe subito un ritardo d ben 13 ore.

La partenza, infatti, era prevista alle 6.40. Secondo le nuove disposizioni, comunicate dalla compagnia di bandiera, i viaggiatori, dunque, potranno mettere piede sull’aereo intorno alle ore 20. La notizia è stata diffusa da ItaliaRimborso in un comunicato stampa.

Disservizi e disagi per i passeggeri che si sono ritrovati di fronte a una situazione ingestibile: molti di essi, infatti, erano in aeroporto per mettersi in viaggio e dirigersi verso i rispettivi luoghi di lavoro. Altri, invece, partivano per esigenze personali e familiari.

Un ritardo eccessivo e ingestibile, per il quale i viaggiatori potranno richiedere un rimborso, visto che il ritardo è dipeso dalla compagnia aerea, secondo le disposizioni previste dal Regolamento Comunitario in materia.

Come richiedere il rimborso

Se siete tra i passeggeri che hanno subito il ritardo per il volo Brindisi-Roma, potete richiedere una compensazione pecuniaria, secondo quanto riferisce ItaliaRimborso, che cita il Regolamento Comunitario 261/2004.

Per avere maggiori informazioni sulle modalità di richiesta di rimborso, è necessario contattare ItaliaRimborso mediante il form che potete trovare sul sito italiarimborso.it.

Non è la prima e non sarà nemmeno l’ultima volta in cui si verificheranno clamorosi ritardi da parte delle varie compagnie aeree. Negli ultimi tempi, infatti, tra scioperi del personale e agitazioni sindacali, non è così inusuale vedere cancellato il proprio volo dalla tabella di marcia o subire ritardi di programmazione.

Qualche giorno fa, ad esempio, si è registrato un ulteriore importante ritardo per quanto riguarda la partenza del volo Forlì-Catania, andata e ritorno, operato da Aeroitalia. Anche in questo caso, si è parlato di rimborso.

La cifra che potrebbero ricevere i viaggiatori, che hanno subito disguidi e problemi, a causa della partenza posticipata, può arrivare a 250 euro.