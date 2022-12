Nba: Tatum e Jokic decisivi, vince Golden State

Nell’NBA Christmas Day Boston vince e convince contro Milwaukee grazie alle straordinarie prestazioni di Tatum e Brown, bene anche i Golden State Warriors che superano i Grizzlies trascinati dal solito Jordan Poole.

Decisiva invece la tripla doppia di Jokic nella vittoria dei Nuggets ai supplementari contro i Suns.



Natale di spettacolo e divertimento in NBA grazie alle giocate di Tatum, Jokic e Brown che si prendono la scena regalando alle loro rispettive squadre vittorie pesantissime.

La Regular Season di NBA continua tra mille emozioni con Golden State che, nonostante la pesante assenza di Steph Curry, sembra aver trovato in Jordan Poole il nuovo trascinatore; nei Warriors benissimo anche Klay Thompson che ha chiuso la sua partita con 24 punti e 9 rimbalzi.

“You can’t talk dynasty when you haven’t won before … I thought that was premature talk.”

