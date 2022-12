Oroscopo, i segni zodiacali più fortunati del 2023: saranno cosparsi di amore e denaro

Inizio anno 2023 spumeggiante e ricco di tanta fortuna per certi segni zodiacali, che saranno cosparsi di denaro e di amore.

Con l’inizio del nuovo anno 2023 in tanti ci chiediamo se sarà un anno migliore rispetto al 2022. Dopo tanti sacrifici, difficoltà economiche e delusioni d’amore finalmente siamo curiosi di sapere se l’anno che sta per iniziare sarà un anno ricco di novità. Ci auspichiamo che il 2023 sia un anno ricco di novità, denso di emozioni, felicità, tanta fortuna e tante soddisfazioni economiche.

Purtroppo, solo pochi segni zodiacali potranno tirare un soffio di sollievo e potranno dare il benvenuto all’anno 2023 nel migliore dei modi. Alcuni di questi segni zodiacali che potranno godere di tanta fortuna e di tanto amore sono considerati tra i segni zodiacali più detestati in assoluto perché considerati troppo cinici, freddi e poco empatici.

Alcuni segni zodiacali “fortunati” nel 2023 potranno vedersi arrivare in casa una cicogna con un bel fagottino. La Dea Fortuna bacerà alcuni segni zodiacali con l’inizio dell’anno 2023. Ecco chi sono i fortunati! Nella classifica potresti esserci anche te, ma se il tuo segno zodiacali non è incluso, non disperare! Continua a leggere e scopri se anche il tuo segno zodiacale sarà tra i più fortunati dal punto di vista economico e sentimentali nel corso dell’anno 2023.

Oroscopo: ecco i segni zodiacali che nel 2023 saranno baciati dalla Dea della Fortuna

Ecco la classifica dei segni zodiacali che saranno più fortunati dal punto di vista professionale, economico e sentimentale nel corso dell’anno 2023. A chi sorriderà la Dea della Fortuna?

Scorpione

Protagonista indiscusso dell’anno 2022, lo Scorpione è tra i segni zodiacali più detestati e più cinici in assoluto. Le profezie di Nostradamus prevede che la Fortuna offrirà grandi opportunità agli Scorpione. I sogni si trasformeranno in realtà e sarà la volta buona che si avrà l’occasione di incontrare l’anima gemella. Infatti, lo Scorpione è tra i segni zodiacali che potranno attendere l’arrivo della cicogna nel corso dell’anno 2023. L’arrivo di un bambino o di una bambina consentirà a questo segno zodiacale di “sciogliere” la propria freddezza.

Toro

Un altro segno zodiacale che sarà baciato dalla Dea Bendata in amore e nella vita professionale è il Toro, che rappresenta la massima forza terrestre. Proprio il Toro ricerca sempre escamotage per guadagnare soldi e per migliorare la propria situazione professionale. L’obiettivo economico è davvero prioritario e l’anno 2023 sarà il momento più propizio per fare soldi e per beneficiare dell’avanzamento carrieristico. Anche sul fronte sentimentale, le persone che appartengono a questo segno zodiacale terrestre potranno incontrare la persona giusta con cui intraprendere una relazione sentimentale. Per chi ha già un partner l’anno 2023 potrebbe essere l’anno giusto per allargare la famiglia e per accogliere in casa un fagottino portato dalla cicogna.

Bilancia

Il segno zodiacale più fortunato di tutti è la Bilancia, che potrà godersi momenti propizi dal punto di vista economico e sentimentale. Sono previsti guadagni interessanti dal punto di vista economico e, se single, l’anno 2023 potrà essere trascorso in compagnia accanto ad un’anima gemella. Sul fronte della fertilità nella coppia ci sono buone notizie: è possibile che sia l’anno propizio per creare una famiglia.