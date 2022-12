Principe William perde il controllo, il grosso sgarbo a Kate inorridisce i sudditi

Mai visto così il Principe William che perde il controllo facendo alla moglie Kate uno sgarbo incredibile: gli inglesi reagiscono con disappunto.



Il Principe William si mostra sempre attento all’etichetta e al protocollo, mai una parola fuori posto e ogni suo atteggiamento è in favore della sua famiglia o degli inglesi. Essendo anche lui un uomo come tutti gli altri, ogni tanto può inciampare e i suoi scivoloni finiscono in pasto alla stampa inglese. Ed è proprio quello che è accaduto in queste ultime ore, dopo lo sgarbo nei confronti di sua moglie Kate Middleton: William questa volta ha qualcosa da farsi perdonare.

Il passo falso del Principe William

Il Principe William non è solito fare scivoloni di questo tipo e si crede sia anche in bona fede, infatti ha partecipato al matrimonio della sua ex fidanzata storica Rose Farquhar rivendendo anche i suoi vecchi amici.

Kate Middleton non c’era ed è rimasta a casa con i bambini: ma tutto questo è stato visto come uno sgarbo e un passo falso che si sarebbe potuto evitare.

Rose Farquhar ha sposato George Gemmel, vecchio amico di famiglia come lo descrive il magazine Hello, nella fiabesca Gloucestershire. Un incontro di anime avvenuto in data 17 dicembre 2022 presso la Chiesa St. Mary the Virgin e il Principe William ha voluto presenziare per dare i suoi auguri alla ex con la quale è rimasto molto amico.

Il magazine Hola ha fatto sapere che la futura Regina Consorte sarebbe rimasta a casa con i piccoli, senza farsi vedere. Nonostante tutto quello che sta succedendo a causa di Harry e Meghan, William si è mostrato sorridente e contento in elegantissimo completo nero. Come sempre non ha dato nell’occhio e ha fatto in modo che i protagonisti assoluti fossero gli sposi. Tuttavia, l’assenza di Kate non è passata di certo inosservata e gli inglesi l’hanno visto come uno sgarbo da non perdonare.

Questo è il momento dove i due futuri Sovrani devono farsi vedere insieme, più uniti che mai, anche ad un semplice matrimonio.

William e Rose, dall’amore all’amicizia

William e Rose si sono messi insieme nel 2000 dopo essersi conosciuti a Gloucestershire, al Beaufort Polo Club. I media inglesi l’hanno sempre etichettata come la fidanzata ufficiale di William prima che conoscesse Kate: tra loro non ha funzionato, ma i due sono rimasti in ottimi rapporti tanto da frequentare gli stessi ambienti e vedersi continuamente.

Rose ha studiato recitazione a New York dopo essersi lasciata con William, per poi presentarsi nel 2016 a The Voice. Oggi lavora presso il Belvoir Castle e ha sposato il futuro veterinario George Gemmel figliastro di Sir Charles Williams.

William e Kate sono in crisi?

È un momento veramente difficile per tutta la Famiglia Reale inglese, soprattutto per tutto ciò che è emerso a seguito dell’uscita del docu film di Harry e Meghan in onda su Netflix.

In alcune scene e racconti, Harry ha evidenziato che William sia solito urlargli contro mentre il padre Carlo III ha sempre avuto l’abitudine di mentire. Per ora nessuno ha commentato o controbattuto a tutto questo, ma tra William e Kate ci potrebbe essere aria di crisi visto il disagio arrecato da questi racconti.

Carlo III spera di vedere il figlio, con nuora e nipoti, alla sua incoronazione così da sistemare tutto agli occhi del mondo. Siamo certi che sarebbe una buona idea che si incontrassero? E Kate, cosa ne pensa del marito che è andato al matrimonio della sua ex?