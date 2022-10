Irlanda: 7 i morti dopo l’esplosione in una stazione di benzina

By

Nel pomeriggio di venerdì 7 ottobre, presso La Contea di Donegal, un’esplosione ha strappato via la vita a diverse persone.

Attualmente il bilancio è di 7 vittime, tutte le persone che in quel momento si trovavano nei pressi della stazione di benzina all’interno del villaggio di Creeslough.

Esplosione in Irlanda: 7 vittime

Nessuno mai avrebbe creduto di trovarsi di fronte a tale scenario provocato da un’esplosione presso una pompa di benzina che ha addirittura provocato molti danni ad un edificio residenziale accanto alla struttura.

In base a quanto hanno raccontato le forze dell’ordine del luogo, sono altri 8 i feriti ricoverati in diversi ospedali mentre vanno ancora avanti le ricerche per verificare se nell’esplosione sono rimaste intrappolate o ferite altre persone.

Per cercare di chiudere definitivamente il bilancio, le operazioni di soccorso non si sono fermate un attimo e sono andate avanti per tutta la notte.

Una terribile vicenda che ha spinto gran parte delle forze dell’ordine a fare la propria parte così che si potesse, quanto prima, portare in salvo i possibili feriti rimasti intrappolati sotto le macerie.

Sul posto infatti non sono mancati i vigili del fuoco insieme alla Guardia Costiera e gli altri servizi di emergenza.

Di fondamentale importanza è stata la presenza dell’elisoccorso proveniente direttamente dall’Irlanda del Nord.

Il primo ministro Micheal Martin ha parlato di un’esplosione devastante, un qualcosa che lo ha fatto restare senza parole.

La probabile causa dell’esplosione

L’esplosione ha avuto luogo presso una stazione Applegreen.

Per adesso sono ancora sconosciute le cause che hanno provocato tale disastro anche se, in base a quanto afferma John O’Donnell, un consigliere comunale, l’incidente sarebbe stato innescato da una fuga di gas.

L’esplosione è stata talmente grave al punto da provocare delle ferite in uomini e donne che devono essere trattate al più presto.

Come ha condiviso anche Telegraph, una parte dei feriti sono stati trasferiti dall’ospedale universitario di Letterkenny per essere spostati poi a Dublino.

Non resta quindi che attendere la conclusione delle ricerche dei vari soccorsi così da comprendere il bilancio definitivo di questa esplosione.