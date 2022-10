Gianluca Ginoble, avete visto che bella la mamma? Sembra una 20enne | FOTO

Gianluca Ginoble, avete mai visto la sua mamma? Che spettacolo della natura! È bella da fare girare la testa. Sembra una ventenne.

Il talentuoso tenore de Il Volo, ha una mamma che è davvero uno schianto! Giovane e alla moda, sembra una ragazzina. Ve la presentiamo.

Gianluca Ginoble, chi è il famoso tenore de Il Volo

Nato nel 1995 a Teramo, più precisamente a Roseto degli Alburni, Gianluca Ginoble è il talentuoso e giovanissimo tenore de Il Volo, il gruppo musicale formatosi in TV, in una nota trasmissione televisiva, ormai un bel po’ di tempo fa.

Il trio composto da Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone, da oltre 10 anni riscuote un successo straordinario. Con le loro voci potenti, portentose e profonde, entrano a gamba tesa nel cuore del pubblico facendo vibrare le corde dell’anima.

Gianluca Ginoble è il più giovane del gruppo. Il suo talento, così come quello dei suoi colleghi, è apprezzato non solo in Italia ma in tutto il mondo. I tre tengono concerti in ogni nazione e proprio di recente sono tornati da un tour straordinario tenutosi nel Sol Levante.

La nostra attenzione oggi si vuole concentrare su Gianluca. Appassionato fin da piccino di musica, partecipa a diversi contest canori. Su consiglio poi della madre, prende parte ai casting di Ti lascio una canzone.

A proposito della mamma, l’avete mai vista? È una donna bellissima, giovanile e dagli occhi magnetici. Che spettacolo! Ecco cosa sappiamo sul suo conto.

Chi è la bellissima mamma del giovane tenore

Gianluca Ginoble ha una mamma che è davvero uno schianto! Il suo nome è Eleonora Di Vittorio. Donna bellissima, farebbe perdere la testa a ogni uomo. È chiaro ora da chi Gianluca abbia ereditato la bellezza.

A ben vedere, in realtà, mamma e figlio si somigliano davvero tanto. Il taglio del viso, gli occhi e il naso sono identici. Eleonora è una donna davvero affascinante. Bionda, occhi chiari e sorriso meraviglioso, sembra una ragazzina.

Mamma Eleonora è una donna molto riservata, non ama particolarmente mostrarsi in pubblico ma per suo figlio è disposta a tutto, anche a concedersi una foto. Sul profilo Instagram di Gianluca, se sbirciamo in maniera attenta, possiamo notare qualche raro scatto del cantante con la mamma. Sempre abbracciati e sorridenti, si capisce immediatamente che c’è grande sintonia e complicità tra i due.

Gianluca e sua mamma hanno un rapporto davvero fantastico. Più volte, in diverse interviste, il tenore ha raccontato dell’amore che lo lega alla sua genitrice, di come lei sia la sua sostenitrice principale e la sua fan numero 1.

Eleonora è una mamma orgogliosa del suo “piccolo”, lo accompagna quasi a tutti i concerti ed è sempre pronta a fargli da spalla, in qualsiasi momento. Il giovane tenore è un ragazzo semplicissimo, cresciuto con valori tradizionali, come l’attaccamento alla famiglia, che lo rendono speciale agli occhi del pubblico.