Navi Usa e del Regno Unito hanno soccorso una nave molestata dall’Iran

La Marina degli Stati Uniti e la Royal Navy del Regno Unito sono intervenute per aiutare una nave che era stata molestata dalla Guardia Rivoluzionaria dell’Iran nello stretto di Hormuz. Secondo quanto riferito, tre navi della Guardia ad attacco rapido con truppe armate a bordo si sono avvicinate alla nave mercantile non identificata a distanza ravvicinata, scatenando una richiesta di soccorso durante la lotta in corso per le petroliere sequestrate.

La tensione tra Stati Uniti e Iran è in costante crescita, e sta delineando una situazione sempre più complessa nella regione del Golfo Persico e nei territori circostanti. Le azioni della Guardia Rivoluzionaria iraniana, come l’incidente della nave molestata nello stretto di Hormuz, stanno contribuendo ad aumentare la preoccupazione per la sicurezza e la stabilità nella regione. Allo stesso tempo, gli Stati Uniti stanno cercando di rafforzare le loro alleanze nella regione e di proteggere i loro interessi strategici, il che sta portando a un’escalation delle tensioni con l’Iran. In questo contesto, la situazione rimane altamente volatile e potrebbe portare a ulteriori conflitti e instabilità nella regione.

La Guardia Rivoluzionaria è stata accusata di aver inviato forze su barche ad attacco rapido a bordo di una nave mercantile che attraversava lo stretto chiave di Hormuz, scatenando una richiesta di soccorso durante la lotta in corso per le petroliere sequestrate. La Marina degli Stati Uniti ha confermato in una nota lunedì che i suoi marinai e la Royal Navy del Regno Unito sono intervenuti per aiutare la nave, che è stata molestata dalle Guardie della Rivoluzione dell’Iran.

Secondo quanto riferito, tre navi della Guardia ad attacco rapido, con truppe armate a bordo, si sono avvicinate alla nave mercantile non identificata a distanza ravvicinata domenica pomeriggio. La Marina Usa ha fornito immagini in bianco e nero, che si dice provenissero da un Boeing P-8 Poseidon, che mostravano tre piccole navi vicino alla nave commerciale.

L’incidente nello stretto di Hormuz, in cui la Guardia Rivoluzionaria iraniana ha molestato una nave mercantile, ha visto la risposta di due importanti navi militari ovvero il cacciatorpediniere missilistico USS McFaul della US Navy e la fregata HMS Lancaster della Royal Navy del Regno Unito.

In particolare, la HMS Lancaster ha lanciato un elicottero per intervenire nella situazione. Questa rapida risposta mostra l’importanza della cooperazione tra le forze navali degli alleati nella regione del Golfo Persico, dove la presenza militare è sempre più importante per la sicurezza e la stabilità della regione.

Dopo circa un’ora dall’incidente, la situazione si è attenuata quando la nave coinvolta ha confermato che il velivolo da attacco rapido ha lasciato la scena e ha proseguito il suo tragitto nello Stretto di Hormuz senza ulteriori problemi. Questa stretta imboccatura del Golfo Persico è responsabile del transito di circa un quinto del petrolio mondiale, rendendo la sicurezza nella regione di fondamentale importanza per l’economia globale.

Nonostante la Marina non abbia identificato la nave coinvolta nell’incidente, i dati di tracciamento della nave di MarineTraffic.com analizzati dall’Associated Press hanno rivelato che la Venture, battente bandiera delle Isole Marshall, ha subito una variazione di rotta irregolare mentre attraversava lo stretto al momento dell’incidente. Questa informazione corrisponde anche alle informazioni fornite dalle operazioni commerciali marittime del Regno Unito, che sovrintendevano al traffico nella regione, e alle immagini rilasciate dalla Marina Militare.

Al momento, il gestore registrato della nave coinvolta nell’incidente Trust Bulkers di Atene in Grecia, non ha rilasciato alcun commento in merito. Da parte loro, però, i media statali iraniani e la Guardia Rivoluzionaria non hanno ancora riconosciuto ufficialmente l’incidente, mentre la missione dell’Iran alle Nazioni Unite non ha ancora risposto alle richieste di commento.

La mancanza di una risposta ufficiale da parte delle autorità iraniane potrebbe indicare una volontà di evitare un’escalation delle tensioni con gli Stati Uniti e i loro alleati nella regione. La situazione è estremamente delicata e richiede un’attenzione costante da parte delle forze navali internazionali che operano nella regione del Golfo Persico.

Aumento costante degli incidenti che coinvolgono navi nel Golfo Persico

L’incidente nel Golfo Persico è solo l’ultimo di una serie di scontri marittimi che hanno coinvolto l’Iran negli ultimi anni. Dopo il ritiro unilaterale degli Stati Uniti dall’accordo nucleare di Teheran con le potenze mondiali nel 2018, la situazione nella regione è diventata sempre più tesa. Gli Stati Uniti hanno ripristinato le sanzioni contro l’Iran e hanno aumentato la loro presenza militare nella regione, mentre Il regime iraniano ha deciso di aumentare le attività militari e ha minacciato soprattutto di stoppare il flusso del petrolio nello Stretto di Hormuz. Questa situazione instabile ha portato a una serie di conflitti e attacchi marittimi, che minacciano la sicurezza e la stabilità nella regione del Golfo Persico.

L’incidente tra Iran, Regno Unito e Usa nello Stretto di Hormuz potrebbe essere la conseguenza di una serie di eventi che si sono verificati in precedenza. In particolare, il sospetto sequestro della petroliera americana Suez Rajan, che si ritiene trasportasse grandi quantità di greggio iraniano sanzionato al largo di Singapore e che sarebbe stata collegata a una società di private equity statunitense, ha probabilmente spinto Teheran a prendere la petroliera Advantage Sweet, che trasportava greggio kuwaitiano per la società energetica Chevron Corp. di San Ramon, California.

Nonostante le autorità non abbiano riconosciuto ufficialmente il sequestro della Suez Rajan, i dati di tracciamento della nave analizzati dall’Associated Press mostrano che la nave si trova ora al largo della costa di Galveston, in Texas. Questo evento pertanto potrebbe aver alimentato la tensione tra gli Stati Uniti e l’Iran nella regione del Golfo Persico, portando, tra le altre cose, all’incidente della nave molestata nello Stretto di Hormuz.

Nel mese di maggio, l’Iran ha sequestrato un’altra petroliera battente bandiera di Panama, la Niovi, mentre lasciava una zona di cantiere a Dubai, negli Emirati Arabi Unitie si dirigeva verso Fujairah, sulla costa orientale del Paese.

Sebbene la nave non stesse trasportando alcun carico, i dati ottenuti da S&P Global Market Intelligence e analizzati dall’Associated Press hanno mostrato che la Niovi aveva ricevuto petrolio da una nave conosciuta in quel momento come Oman Pride nel luglio 2020.

In seguito a queste attività sospette, il Tesoro degli Stati Uniti ha sanzionato l’Oman Pride e altri individui associati alla nave nell’agosto 2021. Questi individui erano coinvolti in una rete internazionale di contrabbando di petrolio che ha sostenuto la Quds Force, l’unità di spedizione della Guardia che opera in tutto il Medio Oriente.

Inoltre, presunte e-mail pubblicate online da Wikiran, un sito web che pubblica documenti trapelati dalla Repubblica Islamica, suggeriscono che il carico trasportato dalla Niovi sia stato venduto a società in Cina senza alcuna autorizzazione.

Le recenti attività di sequestro da parte dell’Iran hanno esercitato nuove pressioni sugli Stati Uniti, che sono stati a lungo i garanti della sicurezza delle nazioni del Golfo Arabo. La scorsa settimana, gli Emirati Arabi Uniti hanno affermato di aver ritirato la loro partecipazione a un comando navale congiunto chiamato Combined Maritime Forces, anche se la Marina degli Stati Uniti ha dichiarato di essere ancora presente nel gruppo.

Nel frattempo il capo del Comando Centrale delle Forze Armate Usa si è recato in visita nella regione e si è incontrato con il leader degli Emirati Arabi Uniti, lo sceicco Mohammed bin Zayed Al Nahyan per discutere le preoccupazioni di sicurezza regionale e i partenariati di sicurezza tra i due Paesi.

Nel mese scorso, i comandanti delle marine statunitensi, britanniche e francesi con sede in Medio Oriente hanno transennato nello Stretto di Hormuz a bordo di una nave da guerra americana. Questo gesto è un segno del loro approccio unificato per mantenere aperta la via d’acqua cruciale, soprattutto dopo i recenti sequestri delle petroliere da parte dell’Iran.

La presenza delle forze navali internazionali nella regione è essenziale per garantire la sicurezza delle navi commerciali che attraversano lo Stretto di Hormuz, una rotta critica per il trasporto di petrolio e gas da e verso il Golfo Persico. La collaborazione tra le diverse marine è un elemento fondamentale per contrastare le minacce alla sicurezza marittima nella regione.

Tutto questo continua ad alimentare la preoccupazione di un conflitto che coinvolga anche gli alleati dei Paesi coinvolti mentre l’Iran è già attraversato da una profonda crisi economica e dalla rivoluzione del popolo iraniano che lotta per i diritti femminili e primari dal momento che è morta Mahsa Amini a causa delle percosse ricevute dalla polizia morale nel settembre 2022.