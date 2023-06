Terribile palude barica in arrivo, crollano le temperature: ecco le zone colpite

Brutte notizie per l’Italia. Terribile palude barica in arrivo. Ecco quando inizieranno a crollare le temperature. Queste le zone più colpite secondo le ultime previsioni meteo.

Il caldo estivo resterà un miraggio ancora per molto, soprattutto in queste zone. Qui arriva la terribile palude barica che fa crollare le temperature. Ritorna l’inverno in Italia? Ecco cosa dicono gli esperti del tempo.

Crollano le temperature in Italia

Che il 2023 sarebbe stato un anno particolare dal punto di vista climatico lo abbiamo capito tutti qualche mese fa quando, a primavera inoltrata, temporali e temperature autunnali hanno continuato a tenere compagnia agli italiani.

Nessuna regione o città del nostro Paese può dire di aver vissuto giornate prettamente primaverili con sole caldo e temperature piacevoli. Abbiamo visto tutti ciò che è successo solo qualche settimana fa in Emilia Romagna.

Frane, temporali e alluvioni hanno piegato una regione intera che ancora oggi fa i conti con il maltempo e i danni da esso provocati. Tanti gli sfollati, molte le case distrutte e portate via dall’acqua. L’economia cittadina e gli abitanti sono davvero in grande difficoltà.

Nelle altre regioni italiane la situazione non è stata così drammatica ma nemmeno possiamo dire che sia stata o che sia, oggi, rosea. Nelle ultime settimane si sono registrate piogge insistenti su tutto lo Stivale, Isole comprese. Il cattivo tempo ha concesso solo qualche ora di tregua al nostro Paese in questo fine settimana che da poco sì è concluso.

Se l’assenza di pioggia ha per un momento fatto sorridere il cuore di tanti italiani, speranzosi dell’arrivo del caldo e del sole, purtroppo ci tocca comunicare ancora brutte notizie. Il quadro climatico è in netto peggioramento.

Terribile palude barica in arrivo: torna l’inverno in queste regioni

Brutte notizie per i tanti italiani che dopo un weekend di tregua dal maltempo si aspettavano l’arrivo del caldo estivo come anticipato fino a qualche giorno fa dai meteorologi.

Si ribaltano le previsioni meteo: pioggia e basse temperature tornano a fare capolino in Italia. La terribile palude barica in arrivo fa spaventare perfino gli esperti del tempo: l’estate è sempre più lontana.

Scopriamo cosa ha in serbo per noi il cielo nei prossimi giorni. Secondo i meteorologi, la famosa palude barica che da qualche settimana sta mettendo in ginocchio varie nazioni del Mediterraneo, sta per fare il suo ingresso anche in Italia.

Tempo instabile e fenomeni temporaleschi si prevedono nelle prossime ore da Nord a Sud. Già a maggio, il nostro Paese ha dovuto fare i conti con due blocchi climatici che hanno provocato solo danni. Ora, a giugno, sarà la palude barica con un crollo importante delle temperature a tenere compagnia agli italiani.

Mentre in Europa settentrionale e sulle Isole Britanniche il brutto tempo ha lasciato il posto all’alta pressione, non è lo stesso in Italia. Nella nostra Nazione già da oggi inizieremo a notare un drastico calo delle temperature che si accentuerà ancor di più il prossimo fine settimana.

Nubifragi e temporali sparsi si registreranno però soprattutto nelle regioni del Centro-Sud, sugli Appennini centrali e meridionali e sui rilievi alpini. In questi settori non si escludono grandinate sia pur di breve durata.

Le temperature non supereranno i 23 gradi in mattinata e diminuiranno fino a 5 gradi durante la notte. Insomma, più che estate o primavera, sembra proprio che sia tornato di nuovo l’autunno.

Schiarite e temperature leggermente più alte invece in Pianura Padana. Non è delle migliori invece la situazione meteorologica nelle zone del Triveneto, Lombardia e Liguria che dovranno fare i conti col maltempo.

Piogge e basse temperature in arrivo anche nel Lazio, in Puglia, Campania, Basilicata e anche sulle Isole. In queste zone potrebbero cadere fino a 60 millimetri di pioggia.

Ciò che l’Italia si appresta a vivere nelle prossime ore è una instabilità primaverile che non si registrava però da anni. Dopo il ponte lungo del 2 giugno che ha concesso a tanti italiani di mettersi in viaggio verso mete turistiche e balneari come il Cilento o la Riviera Romagnola, i giorni a venire non saranno piacevoli come quelli appena trascorsi.

Già questa mattina le regioni del Centro-Sud si sono svegliate bagnate da temporali lampo che continueranno per tutta la settimana. Anche il prossimo weekend sarà all’insegna di rovesci sparsi che interesseranno comunque quasi tutto il nostro Stivale.

Fino a qualche settimana fa, i meteorologi erano convinti che il bel tempo sarebbe arrivato con gli inizi di giugno. Anzi, avevano confermato anche una data come quella in cui fare iniziare l’estate: il 2 giugno.

Purtroppo però abbiamo appurato che l’estate non solo non è arrivata ma che è anche piuttosto lontana. Ancora per qualche settimana è probabile che il maltempo ci terrà compagnia.