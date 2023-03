Naufragio a Cutro, recuperata la 79esima vittima: è un bambino

E’ stata recuperata, nella tarda mattinata di oggi, la 79esima vittima del naufragio di Cutro. Si tratta di un altro bambino.

Aumenta il conto delle vittime del disastro di Cutro. Questa mattina intorno alle 12 gli uomini che stanno conducendo le ricerche hanno rinvenuto il corpo di un bambino; qualche ora prima del ritrovamento del bambino altri due corpi erano stati trovati, di un uomo e di un altro bambino piccolo. Tre le vittime ritrovate nella mattinata di oggi.

Cutro, trovata la 79esima vittima del naufragio

Difficile presumere l’età esatta dopo più di 15 giorni in mare, ma comunque in tenera età. Il 79esimo ritrovamento riguarda il corpo di un bambino, e sono oltre 30 i minori che hanno perso la vita nel naufragio dello scorso 26 febbraio, 33 in totale di cui 24 sotto i 12 anni. Prima della 79esima vittima il corpo di un altro bambino, molto piccolo, era stato rinvenuto insieme a quello di un uomo adulto, per un totale di tre salme recuperate nella mattina di oggi, domenica 12 marzo.

Tutte e tre le vittime sono state trovate a largo di Steccato di Cutro, a nord rispetto al luogo del naufragio nella zona di Praialonga. Difficile sarà effettuare il riconoscimento anche per gli altri naufraghi, così come determinare l’età esatta di tutte le vittime visto lo stato dei corpi dopo più di due settimane in mare.

Una volta recuperate le salme sono state portate al Palamilone di Crotone che ospita in questi giorni la camera ardente.

Non è ancora noto il numero dei dispersi in mare visto che non è stato possibile risalire al totale di persone presenti sulla nave durante il naufragio. Le ricerche continueranno senza sosta con aerei, elicotteri e imbarcazioni, con i sommozzatori e le squadre di ricerca dei vigili del fuoco e della guardia costiera anche nei prossimi giorni.

Cutro, manifestazione contro le stragi in mare

Ieri a Steccato di Cutro è stata la giornata delle manifestazioni. Tante le associazioni a partecipare, i partiti. Presenti anche giovani, cittadini non solo dalla Calabria, sindaci e rappresentanti delle istituzioni per un totale di oltre 5mila persone.

Il corteo è partito dalla cittadina, arrivato fino in spiaggia dove diversi sindaci delle città vicine hanno posto, in ricordo delle vittime, dei fiori sulla sabbia. Corone di fiori e pietre, sulla sabbia di Cutro davanti al mare dove lo scorso 26 febbraio si è consumata una terribile tragedia costata la vita adesso a quasi 80 persone.