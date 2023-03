Benedetta Parodi, la figlia è di una bellezza disarmante: l’abbiamo già vista in TV

Conoscete già la figlia di Benedetta Parodi anche se non lo sapete: è veramente bellissima, come la sua mamma.

Benedetta Parodi è il punto di riferimento dei vari programmi di cucina, amata dal pubblico e sempre sorridente. Una vita passata tra i fornelli de La7 e alla scoperta di nuovi talenti della pasticceria con Bake Off Italia. Sorella minore della giornalista Elisabetta Parodi, Benedetta ha saputo conquistare il pubblico con la sua estrema gentilezza e con un modo di fare disarmante sotto ogni punto di vista. Mamma di tre splendidi figli, una delle ragazze è bellissima proprio come lei.

Chi sono i figli di Benedetta Parodi?

Benedetta Parodi è una professionista di successo, pronta ad incantare il suo pubblico ogni giorno con ricette nuove oppure guidando i giudici di Bake Off Italia alla scoperta di nuovi talenti della pasticceria. Ha iniziato il suo percorso conducendo Studio Aperto per poi percorrere la sua strada. Senza dubbio è una delle più amate della televisione e sono tanti i fan che si mettono ai fornelli insieme a lei.

Le soddisfazioni non sono solo a livello professionale ma anche personale, con una famiglia bellissima.

Benedetta è sposata da moltissimi anni con Fabio Caressa, giornalista sportivo su Sky, e dal loro amore sono nati tre figli. Il piccolo Diego e poi Eleonora e Matilda. Le due figlie sono bellissime come la mamma, una in particolare le somiglia tantissimo.

La figlia è bellissima: ha preso tutto dalla mamma

La primogenita Matilda è nata nel 2022 e sembra di conoscerla da sempre. Chi segue la giornalista da tempo, si ricorderà sicuramente il pancione e poi la nascita della sua primogenita. La ragazza è diventata bellissima come la mamma, come si è potuto vedere anche durante l’intervista nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo.

Non è da meno la secondogenita Eleonora, nata solo due anni dopo e diventata maggiorenne. Il pubblico ha potuto conoscerle nel tempo, approfondendo grazie ad un servizio esclusivo su Chi e poi a Verissimo.

Più di una volta Benedetta ha affermato che il tempo sia passato velocemente e che vede crescere le sue bellissime ragazze. Per lei sono sempre piccole e ricorda con emozione quando da piccole cercavano di mettersi i suoi vestiti e i suoi tacchi.

Delle sue figlie dice sempre che siano molto responsabili e mature. Apparse accanto alla mamma ne I menù di Benedetta, non si sa quale sarà la loro strada nel futuro per ora. Le ragazze sono belle e simpatiche, sanno stare davanti alla telecamera e in casa hanno due esempi di alto valore.

Per ora il futuro di queste due giovani donne è top secret e la mamma parla di loro come delle nuove adulte del domani. Non ci resta che attendere di vederle nuovamente in TV con i genitori o senza.