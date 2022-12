Natale: perché si festeggia il 25 dicembre?

Da quel che sappiamo Gesù non nacque oggi, allora perché il Natale si festeggia proprio il 25 dicembre?

C’entra un’antica festività romana, infatti la ricorrenza di oggi deriva da fatto che nello stesso giorno i romani celebravano una festa pagana dal nome Saturnali.

Il Natale nella tradizione cristiana

Nella tradizione cristiana il Natale è una festa che celebra la nascita di Gesù e la storia la conosciamo tutti. Tuttavia quello che forse molti non sanno è che la data di oggi in realtà è simbolica, infatti non ci sono notizie certe da parte delle fonti storiche in merito alla vita di Gesù per confermare che davvero sia nato il 25 dicembre.

Non è certo nemmeno quando i cristiani abbiano cominciato a festeggiare il Natale, anche se il primo documento che parla del Natale è il Cronografo del 354, una sorta di calendario.

Tornando indietro di molti anni abbiamo scoperto che il Natale è molto legato a una festività pagana di epoca romana, che prendeva il nome di Saturnali.

Il legame con le festività romane

Cosa erano i Saturnali? Si celebravano dal 17 al 23 dicembre in onore del dio Saturno, come si evince dal nome. Questo era il corrispettivo del greco Crono e in occasione di queste giornate le comuni regole sociali venivano invertite, ad esempio i padroni servivano a tavola i loro schiavi.

Alcune tradizioni di questa festa pagana si sono trasmesse al Natale cristiano, ad esempio lo scambio dei regali. Anche all’epoca infatti si donavano cose semplici e simboliche, ad esempio dolci ai bambini.

Alla fine del Terzo secolo il calendario romano indicava la giornata di oggi come il solstizio d’inverno, infatti il 25 dicembre si festeggiava il dio del sole Invitto, che riuniva gli dei solari di diverse religioni.

Questo culto molto antico univa diverse religioni e la data venne scelta come quella in cui nacque Gesù per avere un ulteriore incentivo per convincere i pagani a convertirsi.

La figura di Gesù era quindi fortemente associata al Sole e proposta ai pagani in questo modo.

Le altre tradizioni natalizie

Quando poi il cristianesimo si è diffuso si sono allargate anche le tradizioni legate al Natale, provenienti da altri culti celebrativi del solstizio d’inverno.

L’iconico albero addobbato ad esempio arriva dalla Germania mentre Babbo Natale è legato a San Nicola di Bari.

Il culto di questo santo è da sempre sinonimo di doni recapitati ai bambini e nel tempo la figura si è evoluta diventando appunto quella di Santa Claus, nata a New York. Dopo la Seconda guerra mondiale divenne popolare anche nel nostro Paese.