Anna Moroni, qual è il suo titolo di studio? Chi l’avrebbe mai detto

Conosciamo tutti la simpatica Anna Moroni, ma in pochi conoscono il suo titolo di studio e in cosa si sia laureata.

Volto simpatico e voce unica nel suo genere, Anna Moroni è uno dei volti della televisione che accompagna le persone che amano cucinare e mangiare. Famosa per affiancare Antonella Clerici ogni giorno sulla Rai, la sua cucina e le sue ricette sono di sicuro le più usate e copiate in tutta Italia. Non solo TV ma anche social, della Moroni si conosce poco e nulla: per esempio, lo sapete in cosa si è laureata? Approfondiamo insieme.

Anna Moroni, volto social e televisivo

È uno dei volti indiscussi del mezzogiorno, una cuoca professionista e una dispensatrice di consigli culinari da non sottovalutare. In coppia con Antonella Clerici in TV, il pubblico la segue con grande affetto non solo per la sua bravura ma anche per la cordialità e sincerità d’animo. Le sue ricette sono copiate, provate e apprezzate anche da chi non è un cuoco provetto proprio perché molto semplici da realizzare.

Un altro fattore che piace è sicuramente il suo modo di usare gli ingredienti della tradizione italiana, esaltandoli in maniera naturale. Della sua vita privata si conosce veramente poco, ma quello che sappiamo è il suo amore per il marito Tonino da tantissimi anni. La passione per la cucina è diventata un mestiere, anche grazie ad Antonella Clerici che ha creduto il lei da tantissimi anni. Autrice di libri di ricette, oggi si diverte anche ad essere un volto social insieme ad uno dei suoi figli.

La Moroni ha una femmina e due maschi – Paola, Fabrizio e Alessandro – ognuno con la propria vita. La figlia Paola ha deciso di seguire la madre in questa passione e si affiancano nella preparazione di vari piatti, anche se non hanno mai gli stessi gusti e adottano metodologie differenti.

Anna adora i social e la vede come un’altra delle sue passioni, sperimentata durante il primo lockdown. Le dirette su Instagram erano diventate un appuntamento giornaliero insegnando alle persone nuove ricette, così da continuare ancora oggi con i suoi appuntamenti dedicati ai follower.

In cosa si è laureata Anna Moroni?

Anna Moroni è nata a Roma il 27 febbraio 1939 ed è oggi una cuoca oltre che personaggio televisivo e social. Ha studiato ragioneria e poi si è spostata con Tonino, l’amore della sua vita. Non è solo mamma ma anche nonna, ma facciamo un piccolo passo indietro per capire cosa abbia studiato Anna.

Quando ha terminato il suo percorso di studi è diventata una interprete presso l’ambasciata australiana di Roma. Il lavoro proseguiva ma la passione per la cucina ha preso il sopravvento, sino a quando non l’ha trasformata in un lavoro vero e proprio. Per questo la Moroni ha deciso di accantonare tutto e dedicarsi solo alla cucina, in televisione e con i suoi libri sino ai social.