Natale, diminuisce il budget: italiani incerti sui consumi

Le nuove stime arrivate da Confesercenti dimostrano che il budget per il Natale è calato rispetto agli ultimi anni.

Un dato che risulta essere in linea con la situazione di crisi che il nostro Paese sta vivendo attualmente.

Budget più basso per i regali di Natale del 2022

Il Natale ormai è all’insegna dell’incertezza per la popolazione italiana. Rispetto al 2021, la media della cifra spessa per i regali di Natale è calata con una differenza di 38 euro.

Il budget dell’anno corrente è di 197 euro a persona. Questi dati emergono dalle indagini effettuate da Confesercenti, partendo direttamente dall’analisi dei sondaggi svolti da Swg e Ipsos sui consumatori.

Per valutare lo stato economico del nostro Paese, il mese di dicembre sarà fondamentale. In particolar modo verrà testata la quantità dei consumi per stabilire l’economia presente attualmente in Italia.

Confesercenti, in occasione dell’assemblea, spiega che a gravare maggiormente su tutta la situazione economica attuale è la grande incertezza, nonché il potere di acquisto diminuito a causa dell’inflazione.

Gli acquisti della popolazione sono decisamente stati frenati, anche se il 39% degli italiani dichiara di voler rimanere comunque fermo sugli acquisti natalizi.

A fronte di questa percentuale, però, c’è il 47% che punta sul ribasso della spesa da impiegare per i doni rispetto allo scorso anno.

Una minima percentuale degli italiani, ovvero il 14%, punta ad aumentare la spesa prevista per i regali.

I regali più ricercati per questo Natale

La scelta ricade sull’utilizzo dei canali di e-commerce, che si piazzano in classifica con il 63% degli acquisti.

A seguire con il 46% abbiamo i negozi presenti nei centri commerciali, e con il 29% vengono scelti i negozi monomarca delle grandi catene retail.

La vendita diretta, ovvero dal produttore al consumatore, cresce del 21%.

Infine, il 12% degli italiani effettueranno i propri acquisti per i regali di Natale direttamente nei mercatini.

Ma cosa ci sarà sotto l’albero? Dalle indagine non sono emerse soltanto dati inerenti al budget previsto dagli italiani, ma anche una top ten degli oggetti che saranno maggiormente preferiti.

Il 44% opterà per l’acquisto di un capo di abbigliamento, il 40% opta per un libro, il 39% si sposta sui prodotti di profumeria, il 38% sceglie giochi e giocattoli, il 31% regali gastronomici, il 30% accessori di moda e il 25% oggetti tecnologici.

Solo il 7% degli italiani decide di regalare una vacanza o un viaggio.

Inoltre, al di fuori della questione regali, soltanto il 17% degli italiani ha deciso di passare il periodo natalizio, incluso il Capodanno, con una bella vacanza.