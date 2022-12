Martedì magico per il nuoto italiano, dopo la straordinaria vittoria di Paltrinieri l’Italia conquista la medaglia d’oro anche nei 4×100 stile libero grazie al quartetto formato da Miressi,Ceccon,Deplano e Conte Bonin.



Giornata capolavoro per il nuoto italiano, dopo la straordinaria vittoria di Gregorio Paltrinieri nei 1500 stile libero arriva anche la medaglia d’oro nei 4×100 stile libero grazie al quartetto formato da Deplano, Miressi, Ceccon e Conte Bonin.

Gli azzurri non si accontentano solo di vincere ma stabiliscono addirittura il record mondiale della disciplina chiudendo la gara in 3’02″75, chiudono il podio Australia e Stati Uniti.

Dopo l’argento conquistato ad Abu Dhabi con il record italiano lo straordinario trionfo di oggi commentato tra lacrime ed emozione da Alessandro Miressi “E’ il nostro primo record mondiale, siamo stati fantastici, è una gioia indescrivibile”

𝗖𝗔𝗠𝗣𝗜𝗢𝗡𝗜 𝗗𝗘𝗟 𝗠𝗢𝗡𝗗𝗢!!!! La 4×100 di Alessandro Miressi, Paolo Conte Bonin, Leonardo Deplano e Thomas Ceccon è oro… con record del mondo!!! 💪🥇🇮🇹#FINAMelbourne22 pic.twitter.com/SdoaLs2CEF — Eurosport IT (@Eurosport_IT) December 13, 2022

Italia da impazzire a Melbourne, oro e record mondiale nei 4×100 stile libero

Altra impresa sensazionale per il nuoto italiano che conquista Melbourne con due medaglie d’oro in pochissimi minuti.

Prima è Gregorio Paltrinieri a prendersi la scena con la vittoria nei 1500 stile libero, subito dopo Leonardo Deplano, Alessandro Miressi, Thomas Ceccon e Paolo Conte Bonin trionfano nei 4×100 stile libero stabilendo anche il record mondiale nella disciplina.

Melbourne si tinge di azzurro, la staffetta 4×100 stile libero maschile infatti non ha semplicemente vinto la finale ma ha dominato la scena dall’inizio alla fine conquistando il titolo di campione del mondo e stabilendo il nuovo record mondiale nella disciplina.

Lo scorso anno gli azzurri si arresero soltanto alla Russia, i campioni in carica non hanno partecipato per le note vicende legate al conflitto in Ucraina e l’Italia ne ha subito “approfittato” con una prestazione eccellente.

Ad aprire le danze ci ha pensato il campione del mondo in carica dei 100 stile libero in corta Alessandro Miressi che ha chiuso la sua prestazione in un ottimo 46.15.

Paolo Conte Bonin e Leonardo Deplano hanno consolidato il vantaggio lasciando a Thomas Ceccon l’onore di chiudere la gara e frantumare il precedente record mondiale stabilito dagli Stati Uniti nel 2018.

A completare il podio sono stati Australia e Stati Uniti, in vasca corta l’Italia arricchisce cosi il proprio medagliere che ora conta 5 ori, 5 argenti e 9 bronzi.