Si finge infermiera e si fa consegnare un neonato di tre giorni in ospedale

Questo è quello che è successo all’ospedale cantonale di Lucerna. Una donna si è finta infermiera e con una scusa si è fatta consegnare un neonato di soli tre giorni. La donna poi ha sequestrato il neonato e lo ha portato a casa con sé. Per fortuna però le autorità hanno rintracciato la donna e portato il piccolo nuovamente tra le braccia della neomamma.

Momenti di terrore

L’episodio che si è consumato in Svizzera per fortuna è finito bene, in quanto il piccolo è di nuovo con i suoi genitori. Sono però passate diverse ore prima che la polizia riuscisse a rintracciare la donna che si era finta infermiera ed era entrata in ospedale. In poco tempo la donna con una scusa è riuscita a rapire un neonato di soli 3 giorni e a portarlo via con sé. Questo è quello che è accaduto oggi nel reparto maternità dell’ospedale cantonale di Lucerna.

Nessuno si era accorto di niente e la donna era passata inosservata tra le stanze delle neo mamme. Con una scusa avrebbe poi preso in braccio il piccolo e lo avrebbe rapito portandolo a casa con sé. Si è allontanata subito dalla stanza, puoi dal reparto e infine dall’ospedale e nessuno si era accorto di niente.

Le indagini e il ritrovamento del neonato

In poco tempo così le forze dell’ordine hanno fatto irruzione nella casa della donna e l’hanno trovata insieme al neonato. Il piccolo era in buone condizioni di salute ed è stato riportato tra le braccia dei suoi genitori. L’ufficio del pubblico ministero ha assicurato che il piccolo ora sta bene ed è con la sua mamma e il suo papà.

Si stanno ora cercando di ricostruire i fatti, per poter arrivare alla motivazione che avrebbe spinto questa donna a sequestrare un neonato di soli 3 giorni. Al momento però l’ufficio del pubblico ministero non ha rilasciato alcun tipo di informazione e l’ospedale avrebbe spiegato di aver già preso le necessarie misure di sicurezza per evitare che possa succedere nuovamente un episodio del genere.