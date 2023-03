Nasa, ecco la nuova tuta per la Luna dell’azienda Axiom

Le nuove tute lunari, studiate dall’azienda Axiom in collaborazione dalla Nasa, sono state presentate in diretta streaming nella giornata di oggi.

Le nuove tute verranno utilizzate per la missione Artemis III. Nella serata di oggi è stata presentata, tramite una diretta streaming visibile sul sito della Nasa, la nuova tuta da astronauti studiata Axiom: tutte le novità.

Nasa, presentata la nuova tuta lunare prodotta da Axiom

Con una diretta streaming, visibile anche sugli account twitter ufficiali, la Nasa ha presentato la nuova tuta lunare che gli astronauti indosseranno a partire dal 2025 per le prossimi missioni sulla Luna. L’annuncio è stato dato nelle scorse ore, e le tute sono il frutto della collaborazione tra l’Agenzia governativa americana e la società Axiom Space Inc, azienda un’azienda aerospaziale con sede in Texas fondata nel 2016 e con a capo diversi ex dirigenti appunto della Nasa.

Secondo quanto affermato dalla società, il contratto siglato con la Nasa per il progetto vale la cifra di 228milioni di dollari.

Le prime spedizioni commerciali nello spazio per Axiom si sono svolte nel 2022, alla stazione spaziale internazionale mentre l’azienda si auspica di creare una stazione spaziale privata il prossimo anno, entro il 2024.

La tuta solcherà il suolo lunare fra un paio d’anni, quando gli astronauti metteranno nuovamente piede sulla Luna nel 2025 grazie alla missione Artemis III e lo faranno proprio con l’attrezzatura presentata nella giornata di oggi.

Il prototipo della tuta AxEMU

Tante le funzionalità della nuova tuta, rispetto a quelle utilizzate per le famose missioni Apollo. Intanto sull’elmetto ci saranno delle luci, che favoriranno l’esplorazione, insieme a uno zaino che sarà munito del sistema di sopravvivenza.

Gli stivali svolgeranno il ruolo da isolante per proteggere gli astronauti dal suolo gelato lunare, mentre le giunture delle braccia e delle gambe garantiranno una grande mobilità. Proprio la mobilità è stata fin da subito uno degli obiettivi prefissati dalla Nasa e dall’azienda, ma anche la protezione dagli ambienti ostili. Insomma, tecnologie innovative – fanno sapere da Huston – adatte a una maggiore e più efficace esplorazione della Luna”.

Il nome della tuta porta il nome dell’azienda spaziale, AxEMU, ossia Axiom Extravehicular Mobility Unit. Secondo il capo del programma per le attività extraveicolari, queste tute rappresentano solo la prima parte dei nuovi progetti lunari. Anche grazie all’uso delle AxEMU inoltre, afferma Bob Caban, questa volta gli astronauti potranno sbarcare al polo Sud.

L’amministratore associato della Nasa ha parlato anche dell’importanza di riuscire, in futuro, a poter sfruttare le risorse lunari.