Il Giurì d’onore ha assolto Donzelli per le sue parole contro i dem

Sergio Costa, presidente del Giurì d’onore, ex ministro dell’M5S, ha letto alla Camera le conclusioni relative alla relazione che discolpano Giovanni Donzelli, esponente di Fratelli d’Italia che aveva accusato di essere dalla parte dei terroristi 4 deputati dem dopo essere stati nel carcere di Sassari in visita all’anarchico.

I colleghi in aula hanno mostrato entusiasmo.

Giurì d’onore assolve Giovanni Donzelli che ritratta

Il Giurì d’onore assolve Giovanni Donzelli, capogruppo meloniano che aveva accusato 4 deputati del Pd per essere andati in visita il 12 gennaio all’anarchico Cospito presso il carcere di Sassari. L’entusiasmo da parte dei colleghi in aula si è fatto sentire e il partito si è infatti congratulato con lui. In seguito al fatto che Giovanni Donzelli abbia dovuto fare marcia indietro sui suoi passi per le accuse che ha ricevuto il Pd era ugualmente soddisfatto. Sergio Costa del partito M5S ha letto la relazione finale precisando che ‘l’assoluzione‘ è stata possibile solo grazie alle stesse dichiarazioni che Donzelli ha fornito, quando i colleghi deputati che sono stati scelti per far parte del Giurì lo hanno ascoltato (Roberto Giachetti del Terzo Polo, Alessandro Colucci di Noi Moderati, Annarita Patriarca di Forza Italia e Fabrizio Cecchettidella Lega).

“È stato precisato nel corso delle audizioni che la decisione di effettuare la visita è stata assunta il giorno prima anche a seguito dell’appello pubblicato il 7 gennaio 2023 su organi di stampa sottoscritto da numerosi giuristi. La delegazione ha appreso che il gruppo di socialità del Cospito era da poco cambiato e nessuno era a conoscenza degli altri tre detenuti che si trovavano nell’area riservata a coloro cui è applicata la misura di cui all’artciolo 41 bis.”

Questo è ciò che la relazione approvata dal Giurì d’onore della Camera rivela. È stata letta da parte del presidente in aula, Sergio Costa, che è stato chiamato a verificare che le affermazioni di Giovanni Donzelli durante la seduta dello scorso 31 gennaio avessero in qualche modo leso l’onorabilità dei suoi colleghi: Debora Serracchiani, Silvia Lai e Andrea Orlando. A proposito della visita che hanno fatto ad Alfredo Cospito presso il carcere di Sassari. Dalle audizioni dei medesimi colleghi del Pd emerge che: