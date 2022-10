By

Una vincita grandissima, ma mai ritirata: succede a Napoli, dove ben 500mila euro non sono stati ritirati dal fortunato. Avrà tempo ancora per poco per ritirare la somma a lui destinata.

Molte persone sperano di poter vincere al Super Enalotto, al lotto o ad altri giochi promossi da Sisal, com’è successo a qualcuno a Napoli.

Ma è raro che nessuno ritiri la vincita, come è successo in questo caso: infatti, in una nota si legge che dopo una vittoria di 500mila euro, nessuno si è presentato a ritirare il premio. Ecco cosa è successo e dove andranno a finire questi soldi.

Vince 500mila euro: il premio mai ritirato a Napoli

Il Messaggero riporta la notizia di una vincita mai ritirata a Napoli, in un punto vendita che si trova a via Domenico Morelli. Secondo una nota, infatti, diffusa dall’Ufficio Premi della Sisal, ancora nessuno è andato a riscuotere il grosso premio.

Una cifra che in molti sperano di vincere, ma che sicuramente in pochi lasciano senza ritirarla.

La cifra è stata vinta lo scorso 11 agosto, con un gioco che si chiama VinciCasa, che fa parte ddi Win For Life della Sisal. Ben 500mila euro al fortunato, che però ora ha pochissimo tempo per poter ancora ritirare il premio.

Lunedì 10 ottobre scadono i termini di riscossione, dopo di che i soldi andranno persi. La vincita è divisa in diverse rate in denaro.

La prima è di 200mila euro, che possono essere ritirati subito, mentre i restanti 300mila euro dovranno essere destinati all’acquisto di una casa, un immobile situato in Italia, che va comprato entro due anni dalla vittoria.

Come funziona VinciCasa

Il gioco VinciCasa di Sisal è molto semplice, basta scegliere 5 numeri su 40, spendendo solo 2 euro.

Ogni sera, alle 20:00, c’è l’estrazione dei numeri e si può provare a vincere soldi per acquistare un immobile sul territorio italiano, ovviamente in un tempo stabilito di due anni.

Ecco perché una vincita del genere è molto importante poterla ritirare, anche perché non capita tutti i giorni di poter vincere una cifra del genere.

Vedremo se in questi 6 giorni il fortunato napoletano della vincita segnalata dalla Sisal riuscirà a ritirare il suo denaro o se, purtroppo, andrà perso e tornerà come montepremi per un’altra vincita.