Pensava di aver perso il cellulare per sempre durante i festeggiamenti per lo scudetto a Napoli. Ed invece, sono stati gli stessi tifosi a stupirla più del dovuto.

Hanno raccolto 300€ per risarcirla, invitandola a ritornare in città e farsi un selfie con loro. La storia che vede protagonista una turista.

Napoli, cellulare smarrito e ricomprato dai tifosi

Turista nella città di Napoli, nel pieno dei festeggiamenti per la vittoria del terzo scudetto della squadra. Un teatro a cielo aperto, dove la città si è letteralmente colorata di azzurro ed è scoppiata in una festa senza fine attesa da 33 anni. Ogni angolo, ogni vicolo, ogni strada: piena zeppa di napoletani festanti che si sono confusi ed amalgamati con i turisti in città presenti.

Anche a Forcella, si sono uniti insieme cittadini e tifosi per festeggiare insieme questo scudetto così atteso. Ma è stato proprio durante questa festa così colorata, che una turista ha perso il suo cellulare. La disperazione più totale ma, dall’altro lato, i tifosi venuti a sapere cosa le era successo, non sono rimasti con le mani in mano.

Hanno dato subito avvio ad una raccolta fondi per risarcire la donna di ciò che aveva smarrito e farle avere così un ricordo positivo di Napoli ed invitarla a ritornare nuovamente in città, senza paura. Un grido ed una sorta di annuncio si sente fra la folla, non appena la donna dice di aver perso il suo cellulare: “Ragazzi, date 10 euro a testa, compriamo il cellulare alla signora”.

All’inizio, nessuno sembrava crederci. In una situazione di festa come quella che si stava vivendo, chi mai avrebbe consegnato anche solo 1 euro a testa per ricomprare il cellulare ad una turista? E se la donna aveva inventato tutto? Che prove se ne avevano che il suo cellulare era stato effettivamente smarrito?

Una colletta nata nel giro di poco tempo

Ma il pensiero dei tifosi riuniti a Forcella non è stato di certo questo e, in pochissimo tempo, sono stati raccolti ben 300 euro che sono stati, poi, donati alla signora per ciò che lei stessa aveva perduto. Stando a quanto raccontato da alcuni residenti della zona che hanno assistito alla scena, la turista è rimasta estasiata dal gesto e ha continuato i festeggiamenti, sentendosi subito alleggerita dal danno subìto.

Dall’altro lato, però, c’è stata anche l’allegria continua, mista all’ironia dei tifosi che, dopo aver consegnato il denaro alla signora, l’hanno invitata a ritornare in città “per farci un selfie tutti insieme con il telefono nuovo” – hanno raccontato.

Una città che, a detta di molti, potrà anche avere tante criticità, tipiche di tutte le grandi metropoli, ma il cuore dei napoletani è completamente diverso da quello di tutti gli altri. Una solidarietà che si è vista anche nel momento della festa più assoluta, nel momento della gioia incontenibile, pur di permettere alla turista di andarsene da Napoli con un sorriso.