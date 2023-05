Robert De Niro dà il benvenuto al suo settimo figlio

By

La star di Hollywood Robert De Niro, 79 anni, è ancora una volta papà: è nato infatti il suo settimo figlio, come lui stesso ha rivelato in una recente intervista. Ecco cosa ha detto il Premio Oscar.

La leggendaria star di Taxi Driver, Robert De Niro, che oggi ha 79 anni, ha annunciato la nascita del suo settimo figlio, a quanto pare venuto al mondo da poco.

Lo ha rivelato lo stesso attore durante la conferenza stampa del suo ultimo film, “About My Father”, in cui appunto si parla della paternità e sulla quale si è trovato a dover rispondere, svelando questa novità che nessuno si aspettava.

Robert De Niro papà per la settima volta

La star Robert De Niro è uno degli attori più amati di Hollywood, con una carriera lunghissima alle spalle anche da regista e produttore americano, ma con cittadinanza italiana.

Il Premio Oscar Robert De Niro è diventato ancora una volta papà, come ha svelato recentemente durante una conferenza stampa, in cui presentava il suo nuovo film “About My Father”.

Durante la presentazione del film che, come si evince dal titolo, parla appunto dell’essere padre, la giornalista di ET Canada Brittnee Blair gli ha chiesto dei suoi sei figli e l’attore, rispondendo, ha rivelato una novità: “Sette, in realtà. Ho appena avuto un altro bambino”.

A sorpresa Robert De Niro ha dato questa speciale notizia a tutti i suoi fan nel mondo, senza però aggiungere altri particolari, ad esempio su chi sia la mamma del nuovo arrivato.

Le voci che corrono sul web, però parlano della campionessa di Tai Chi Tiffany Chen, che a quanto pare sarebbe da la sua presunta compagna attuale. I due si sono conosciuti nel 2015, sul set di The Intern, ma hanno intrapreso una relazione solo nel 2021.

Essere padre per una star di Hollywood

La star di Hollywood ha avuto, come sappiamo, sei figli e ora ben sette e durante la stessa intervista si è trovato a parlare del suo essere padre.

“Non penso di essere un papà in gamba”, ha detto Robert De Niro parlando dei suoi figli soffermandosi accennando alla sua piccola di 11 anni, Helen Grace, la più giovane prima del neonato, che dice di adorare.

Robert De Niro ha avuto una vita sentimentale molto movimentata: è stato precedentemente sposato con Diahnne Abbott dal 1976 al 1988, con la quale ha avuto due figli, Drena e Raphael.

Nel 1995 ha poi avuto due gemelli, Aaron e Julian, con la sua ragazza dell’epoca, Toukie Smith.

L’attore Premio Oscar è stato sposato una seconda volta, con Grace Hightower fino al 2018, e la coppia ha avuto altri due figli, Elliot e la piccola Helen Grace.

Inoltre, l’attore di C’era una volta in America è anche nonno: infatti ha ben quattro nipoti, tre figli di Raphael e uno figlio di Drena.

Una famiglia molto allargata per Robert De Niro, 79 anni, ancora super impegnato nel lavoro ma che sicuramente ama tutti i suoi figli e i suoi nipotini, che si gode quando può.