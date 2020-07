Napoli spinge per Boga

Contatti frequenti nelle ultime ore con l’entourage di Jeremie Boga, attaccante francese naturalizzato ivoriano ora del Sassuolo.



Ma il Sassuolo per ora non ha voluto nemmeno fare il prezzo. Nelle intenzioni della squadra emiliana non c’è la volontà di venderlo.



Del resto, l’allenatore De Zerbi è stato rinnovato convinto proprio grazie alla permanenza dei tre big Boga, Berardi e Locatelli .



Il Napoli però spinge e vorrebbe fare un’offerta irrinunciabile. Anche se è consapevole che sarà molto complicato convincere il Sassuolo.

Continua a leggere