Napoli-Rangers, azzurri per blindare il primo posto

Grande attesa al Diego Armando Maradona per il super Napoli di Luciano Spalletti che torna in Europa dopo aver vinto il big match dell’Olimpico contro la Roma.

Gli azzurri sono a punteggio pieno ed in testa al Gruppo A, già aritmeticamente agli ottavi di finale l’obiettivo è quello di arrivare alla sfida di Anfield a punteggio pieno.



Il Napoli non sbaglia un colpo, gli azzurri continuano a vincere e convincere e sono insieme al Paris Saint Germain ed al Benfica una delle tre squadre ancora imbattute in Europa.

Archiviata l’aritmetica qualificazione agli ottavi di finale i partenopei vogliono blindare il primo posto con l’obiettivo di arrivare alla super sfida di Anfield contro il Liverpool con due risultati su tre a disposizione.

La squadra di Spalletti ha segnato fin qui 17 gol in questa Champions League subendo appena 4 reti in 4 partite, Di Lorenzo e compagni vogliono chiudere in bellezza questo cammino ospitando il Rangers nell’ultima partita casalinga di questi esaltanti gironi europei.

Simeone titolare nel 4-3-3 del Napoli

Probabile turno di riposo per Victor Osimhen, tornato alla grande dall’infortunio con 3 gol in tre partite.

Davanti ci sarà Giovanni Simeone supportato da Lozano ed Elmas con Kvaratskhelia e Politano che dovrebbero partire dalla panchina.

Tra i pali ovviamente Meret con Di Lorenzo, Kim, Ostigard e Mario Rui a comporre la linea difensiva.

Zambo Anguissa ha recuperato dall’infortunio ed è stato convocato ma partirà probabilmente dalla panchina per fare spazio a Ndombele accanto al solito Lobotka ed a Zielinski.

Tanto turnover in programma per il tecnico di Certaldo che farà rifiatare tanti giocatori in vista della delicata sfida in campionato contro il Sassuolo.





Rangers per inseguire il sogno terzo posto

Gli scozzesi, finalisti dell’ultima edizione di Europa League, sono ancora a zero punti nel girone e hanno assolutamente bisogno di una vittoria per cercare la rimonta sul terzo posto occupato dall’Ajax.



Rangers in campo con il 4-2-3-1; tra i pali McGregor, la difesa sarà guidata da capitan Tavernier con Goldson, Davies e Barisic.

Jack e Lundstram saranno in cabina di regia con Sakala, Arfield e Kent dietro all’unica punta Colak.

Napoli-Rangers sarà diretta dall’arbitro turco Meler.





Napoli-Rangers, statistiche

Nessuno ha segnato più gol degli azzurri in questa Champions League, i campani hanno messo a segno 17 reti e sono l’unico club insieme al Bayern Monaco a punteggio pieno in Europa.