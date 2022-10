Ashton Carter: è morto l’ex segretario alla difesa nella presidenza Obama

Ashton Carter, ex segretario alla Difesa durante la presidenza di Barack Obama, è morto. A confermarlo è stata la CNN citando le parole della famiglia in questo momento difficile: “È con estrema tristezza che la famiglia dell’ex segretario Ashton Carter comunica la notizia del suo decesso giorno lunedì a Boston, all’età di 68 anni”.

Ashton Carter è morto lunedì sera a Boston per un infarto che gli ha portato via la vita in pochi istanti. La famiglia distrutta dal dolore ha rilasciato qualche parola, che è stata poi condivisa in un Tweet dalla CNN. La notizia della sua scomparsa ha fatto in poco tempo il giro del mondo, ricordando così la sua florida carriera politica, cresciuta certamente durante gli anni di presidenza di Barack Obama.

Chi era Ashton Carter?

Carter viene ricordato certamente per essere stato l’ex segretario alla difesa, durante la presidenza di Barack Obama. Gli Stati Uniti si stringono intorno alla famiglia di Carter, che è stata la prima a comunicare la triste notizia. A confermarlo e a riportare le parole dei cari di Ashton è stata poi la CNN con un Tweet che riporta le parole della famiglia.

Ash Carter, who served as President Barack Obama’s final defense secretary, has died at age 68 https://t.co/8qDi4V9DIu — CNN Politics (@CNNPolitics) October 25, 2022

Ashton ha ricoperto sempre ruoli molto importanti durante la presidenza di Barack Obama, infatti era anche capo del Pentagono negli ultimi due anni del secondo mandato di Obama. Per Ashton non c’è stato niente da fare e si è spento a Boston lunedì sera all’età di 68 anni.

La carriera politica di Ashton Carter

Senza ombra di dubbio Ashton Carter viene ricordato per la sua carriera politica. Ha ricoperto diversi ruoli tra cui quello dell’ex segretario alla Difesa, che acquisì all’età di 60 anni. Carter fu il successore di Chuck Hagel, costretto a dimettersi dalla Casa Bianca che lo ritenne uno dei responsabili dei vari tentennamenti durante gli anni in cui doveva stabilire la strategia americana nella sfera di difesa e sicurezza. Carter successe a Robert Gates e Leon Panetta. A quanto pare però la sua nomina non era la prima scelta.

Ora, dopo la sua scomparsa, sono state tante le parole di conforto per la famiglia distrutta dal dolore. Di certo quello di Ashton Carter non è un personaggio della politica americana che finirà nel dimenticatoio.