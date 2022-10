Accappatoi crespi e induriti, come ammorbidirli: ti serve 1 solo ingrediente

Accappatoi crespi e induriti dopo il lavaggio? Questo ingrediente è ideale per ammobirdirli in maniera veloce e naturale.

Quante volte una volta che è terminato il lavaggio in lavatrice, escono gli accappatoi crespi e induriti? Tantissime. Prima di tutto si sbaglia il metodo di lavaggio, inoltre il nostro elettrodomestico potrebbe essere pieno di calcare con conseguenze per tutti i capi non positive. L’accappatoio in particolare è di un tessuto che tende ad indurirsi, per questo motivo il lavaggio dovrà essere delicato. Non solo, per contrastare la sua durezza e tutto quello che si può creare basta usare un solo ingrediente e il gioco è fatto:una opzione economica e naturale.

Accappatoi: ogni quanto si lavano?

L’accappatoio è un vero e proprio alleato per usarlo dopo la doccia, in piscina o anche per scaldarsi durante le serate fredde. Il suo tessuto è particolare, perché oltre a riscaldare riesce a trattenere tutta l’acqua che abbiamo sul corpo (dopo un bagno in piscina o doccia) non graffia e non irrita anche le pelli più sensibili.

Ovviamente, il suo compito primario è quello di assorbire l’acqua e proteggere la pelle per questo motivo dovrà essere sempre igienizzato. Spesso e volentieri non ce ne accorgiamo ma questi tessuti tendono a restare umidi e la comparsa della muffa potrebbe essere immediata.

Non è tutto, perché più umidità viene trattenuta e maggiori saranno i cattivi odori emanati man mano dagli accappatoi. Per questo motivo sarebbe il caso di lavarli tenendo conto del loro utilizzo (mimino una volta ogni due settimane).

Ci sono persone che tendono a lavarli tutti i giorni e ne hanno due di ricambio, ma per chi ne dovesse avere solo uno sarebbe ottimale metterlo in lavatrice ogni 3 utilizzi.

Lavaggio in lavatrice degli accappatoi: consigli utili

Prima di scoprire l’ingrediente che ammorbidisce il tessuto dell’accappatoio duro e crespo, vediamo quali sono i consigli degli esperti per lavarli correttamente. Tra gli errori che vengono commessi, c’è quello della temperatura a mano o in lavatrice.

Nella maggior parte dei casi si tratta di un accappatoio in spugna che deve essere lavato a 60°circa (sempre leggendo le indicazioni del produttore prima di procedere con il lavaggio). Quando l’accappatoio è in microfibra meglio usare una temperatura di 40° – e comunque mai altissima.

Una attenzione particolare al calcare che si annida in lavatrice, perché è questo che fa indurire l’accappatoio rendendolo rigidissimo. La sua comparsa è comune, causata anche dall’accumulo del detersivo lavaggio dopo lavaggio.

Accappatoi crespi e induriti: l’ingrediente per ammorbidirli naturalmente

Nel momento in cui ci ritroviamo con un accappatoio crespo e indurito, la prima cosa da fare è scegliere un ingrediente completamente naturale per creare un ammorbidente mirato a questo tessuto.

Oggi sul mercato ci sono tantissimi prodotti industriali, ma è sempre bene usare degli ingredienti naturali al fine di preservare tessuti, lavatrice e anche l’ambiente. L’ingrediente per ammorbidire e igienizzare allo stesso tempo è l’acido citrico, con 150 grammi di prodotto ogni litro di acqua.

Per il lavaggi in lavatrice basterà una tazzina di caffè di acido citrico e l’accappatoio sarà nuovamente morbido sulla pelle.