Napoli, protesta contro la mancata refezione a scuola

Un gruppo di genitori con i loro bambini hanno istituito una protesta a Napoli, precisamente dinanzi Palazzo San Giacomo. La manifestazione era contro la mancata refezione a scuola.

Genitori e bambini hanno istituito una vera e propria mensa, nello spazio antistante Palazzo San Giacomo a Napoli. Preparando sul pavimento dinanzi al municipio un vero e proprio picnic con tanto di cibo, padelle e cartelli di protesta.

La protesta a Napoli a causa della mancata refezione a scuola

Genitori e alunni hanno istituito una protesta dinanzi al municipio a Napoli, precisamente nello spazio antistante a Palazzo San Giacomo.

Lo scopo della protesta era quello di far presente alle istituzioni che nelle scuole napoletane il programma per la mensa deve ancora partire, costringendo dunque gli alunni a tornare a casa o ad acquistare il pranzo.

I manifestanti, tra cui anche diversi bambini, si sono seduti al centro della piazza, con tanto di tovaglie, cibo e cartelli di protesta, con l’intento di attirare l’attenzione delle istituzioni.

“Ad un mese dall’inizio della scuola, il servizio mensa a Napoli non è ancora partito”.

Denunciano alcuni genitori presenti alla manifestazione.

Affermando che la mensa non è solo un pasto ma è il mezzo attraverso cui è possibile dare attuazione al “tempo pieno” a scuola. Servizio necessario non solo per gli studenti, ma anche per tutti i genitori che lavorano l’intera giornata.

I manifestanti inoltre comparano la scarsità dei servizi che vengono offerti all’interno delle scuole partenopee, con ciò che accade nelle altre regioni italiane, dove invece il servizio mensa è stato attivata in tempi brevissimi.

Inoltre le lamentele dei vari genitori non riguardano solo l’ambito della refezione, ma in generale diversi servizi che la scuola dovrebbe offrire ma che attualmente però sono totalmente assenti.

La carenza dei servizi collegata all’abbandono scolastico

Ormai è noto che l’Italia è il terzo paese dell’Unione Europea con la percentuale più alta di abbandono scolastico. Questo fenomeno si concentra in realtà maggiormente al sud e il motivo non è difficile da intuire.

Infatti in particolar modo nel sud Italia, la scuola, come molte altre istituzioni viene totalmente abbandonata a se stessa.

Servizi obbligatori, che non funzionano adeguatamente o addirittura che non vengono riconosciuti. Strutture carenti e poco adeguate e in generali bassa inclusività all’interno degli istituti.

Questo fa si che milioni di alunni preferiscano abbandonare gli studi per dedicarsi al lavoro. In quanto il sistema scolastico non li induce ad appassionarsi allo studio e alla scuola in generale.

I genitori e gli alunni che hanno deciso di mettere in atto la manifestazione a Napoli, hanno compiuto un gesto importantissimo, facendo notare che a Napoli la comunità è interessata all’istruzione dei propri figli e in generale ai servizi offerti dalle istituzioni.

Non sono rimasti in silenzio dinanzi alla non curanza da parte delle istituzioni