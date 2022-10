“Non la perdonerò mai”, Kate Middleton al veleno con Meghan: imperdonabile ciò che ha fatto

By

Tra Kate Middleton e Meghan Markle non c’è mai stato un buon rapporto e ora tra le due è taglio netto. Non la perdonerà mai e sembra proprio essere una promessa.

I sorrisi di circostanza voluti da protocollo hanno sempre fatto pensare ad un rapporto di amicizia e sorellanza. Invece, tra Meghan e Kate le cose non sono mai andate bene e ora non si rivolgono praticamente più la parola. Tra l’altro, una delle due non è intenzionata a perdonare un gesto. Tutto quello che è stato fatto ha rotto anche il minimo rapporto tra le due e ha incrinato i rapporti dei due fratelli. Ma che cosa è successo a Palazzo Reale?

L’ultimo incontro tra Kate e Meghan

Sono passate poche settimane da quando la Regina Elisabetta II ha lasciato questo mondo. Il Palazzo reale si è fermato e in qualche modo i dissapori sono stati messi da parte. Harry è arrivato troppo tardi e non ha potuto – dicono i media – salutare la nonna per l’ultima volta. La sera ha poi cenato con gli zii Edoardo e Andrea, lasciando Carlo e William alle loro faccende.

Nei giorni successivi, gli inglesi hanno potuto rivedere i “Fab 4” di nuovo insieme percorrere i giardini di Buckingham Palace per salutare i cittadini e leggere le lettere lasciate per la nonna. Un quadretto bellissimo che è andato avanti anche nei giorni successivi. William e Harry parlavano tra loro con tranquillità, onorando la nonna Regina Elisabetta II.

Meghan e Kate non si sono rivolte parole e sguardi, cercando di mitigare per quanto possibile il loro astio reciproco e un rapporto che oramai sembra essere stato messo all’angolo.

Kate contro Meghan: la mossa che le ha allontanate

Se dall’arrivo di Meghan a Palazzo Reale, le cose per Harry si sono trasformate, dopo l’intervista rilasciata a Oprah Winfrey l’effetto domino è stato inevitabile.

Ingrid Steward – esperta reale – ha voluto dire la sua al Mirror interpretando quelli che sono i rapporti tra le due donne attualmente. Meghan ha affermato che Kate l’avrebbe fatta piangere a palazzo.

Kate, dal canto suo, non dimenticherà di certo di come sia stata trattata durante l’intervista e tutto quello che ne è conseguito. Una intervista esplosiva che ha messo sul tavolo reale i rapporti e la difficile convivenza tra le due cognate.

Le affermazioni che sono state fatte sulla famiglia reale da parte di Harry e Meghan hanno rimbombato in tutto il mondo. Eppure, in molti affermano che la Markle avrebbe fatto piangere Kate durante le prove per l’abito da damigella d’onore in vista del matrimonio con Harry.

Durante l’intervista è emerso l’esatto contrario, anche se Meghan dice di aver perdonato la cognata soprattutto dopo il gesto dell’invio dei fiori per scusarsi. L’esperta reale evidenzia che le due donne in pubblico dovranno comunque sempre parlare, sorridere e abbracciarsi perché è il loro ruolo: i sentimenti privati dovranno restare all’interno del Palazzo Reale:

“Kate non perdonerà e non dimenticherà mai come è stata trattata da Meghan”

La verità resta sempre dentro le loro case e il rapporto familiare esula da quello professionale. Chissà se un giorno ne verremo a capo.