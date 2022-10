All’autista dello scuolabus non è stata rinnovata la patente. La decisione del sindaco di Montallegro: “I conti non ci permettono di assumere”.

Giovanni Cirillo, primo cittadino di Montallegro (Agrigento) ha deciso di guidare lo scuolabus della città che accompagna 60 bambini alla scuola materna, fino alle 9:30. Il sindaco andrà a tamponare per tutto l’anno l’assenza del guidatore.

Montallegro, il sindaco si mette alla guida dello scuolabus

Fino alle 9:30 farà l’autista, poi ternerà in comune, a svolgere il suo lavoro di primo cittadino. E’ la storia di Giovanni Cirillo, sindaco di Montallegro, paese nella provincia di Agrigento. Il politico, in carica dall’ottobre del 2021, si è messo a disposizione nonostante gli impegni istituzionali, per tamponare l’assenza del guidatore dello scuolabus al quale non è stata rinnovata la patente.

A 45 anni, nonostante gli impegni da sindaco, Cirillo si è preso la responsabilità di portare i bambini all’asilo. Un impegno importante in una cittadina di 2.500 persone, che senza questo servizio avrebbe dovuto dire addio a uno dei pochi servizi garantiti alle famiglie.

Scuolabus nuovo, di due anni, adesso trasporta i bambini proprio con il sindaco. E le madri e i padri dei giovani studenti hanno spiegato ai figli che alla guida del bus c’è proprio il sindaco, che come se nulla fosse suona il clacson e invita i bambini a salire.

All’anziano guidatore, che andrà in pensione, non è stata rinnovata la patente spiega lo stesso Cirillo, che ha deciso dunque di immolarsi per comunità.

Giovanni Cirillo: “L’avrei fatto anche prima”

Ma lo avrebbe fatto anche prima di diventare sindaco, Cirillo, padre di una bambina di 11 anni, e per questo attento in merito alla questione. “Prima di essere sindaco sono stato consigliere comunale e già allora – spiega il sindaco, – avevo chiesto ai precedenti sindaci di poter fare l’autista, quando quello in carica era in ferie o in malattia”.

Dunque la decisione di guidare il bus, essendo in possesso della patente. Un ruolo che piace al primo cittadino di Montallegro, contento di dare una mano alla sua comunità.

“Mi diverto del resto” racconta Cirillo, che nella vita fa l’ottico, il quale si dice anche divertito. Un esempio importate, di un polito che per la sua comunità si spende e non si risparmia.

La patente per autobus il sindaco la aveva presa durate il servizio militare, e l’area sempre rinnovata anche se non l’aveva mai utilizzata. Adesso è arrivato un buon motivo per utilizzarla.