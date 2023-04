Napoli-Milan, Pioli: “Come si affronta il Maradona? Caricherà anche noi”

Stefano Pioli in conferenza stampa pre gara ha risposto alle domande dei giornalisti. “Il Maradona? L’atmosfera sarà bellissima, caricherà anche noi”.

Tanti i temi trattati dalla stampa durante la conferenza pre gara di Napoli-Milan insieme a Stefano Pioli e Simon Kjaer. Tra il ritrovato Osimhen, le possibili difficoltà tecniche e anche l’impatto emotivo della trasferta. Sullo stadio Maradona Pioli risponde: “Ci sarà un’atmosfera bellissima, caricherà anche noi”.

Napoli-Milan, la conferenza di Pioli: “Abbiamo un piccolissimo vantaggio, ma partiamo allo stesso livello”

E’ vigilia di Champions, e nel tardo pomeriggio di oggi Stefano Pioli insieme a Simon Kjaer ha risposto alle domande dei giornalisti da Milanello per la conferenza stampa pre gara di Napoli-Milan. La tensione, dalle parti del Maradona inizia a farsi sentire, e la testa dei giocatori era già dagli scorsi giorni inevitabilmente alla partita di ritorno dei quarti di finale. Lo ha raccontato ampiamente anche l’ultimo turno di campionato, che ha visto le tre italiane impegnate in coppa racimolare appena 2 punti su 9 (pareggio di Napoli e Milan contro Verona e Bologna e sconfitta dell’Inter contro il Monza).

Domani finalmente, dopo indiscrezioni, pronostici, scaramanzie, infortuni, polemiche sugli arbitraggi e turnover, ci sarà la resa dei conti. Una sorta di duello in stile Sergio Leone.

Gara di ritorno che si giocherà dunque domani allo stadio Maradona di Napoli, dopo l’andata dello scorso 12 aprile terminata 1-0 per il Milan con gol di Bennacer.

Da Telelombardia arriva la seguente domanda per Stefano Piolo proprio sullo stadio che sarà teatro del duello: “Cambia una cosa rispetto a qualche settimana fa, lo stadio. Come si affronta il Maradona?“. L’allenatore del Milan parla di carica emotiva anche per la sua squadra, non solo per i padroni di casa. All’andata secondo molti il sostegno del pubblico rossonero rappresentò un fattore.

“Io sono convinto che sia sempre bello affrontare partite di questo livello, anche per l’atmosfera che si respira. Caricherà i giocatori del Napoli ma caricherà anche noi. Partiamo allo stesso livello abbiamo un piccolissimo vantaggio del risultato dell’andata.

Kjaer in conferenza: “Noi giochiamo a calcio per queste emozioni”

Anche Kjaer, in sala stampa insieme al mister, risponde alle possibili pressioni della trasferta napoletana. Caricare i ragazzi giovani, compito di uno dei leader e dei veterani dello spogliatoio, insomma. L’ex Palermo risponde che gare di questo tipo sono poi la vera motivazione di una carriera di un calciatore. “Non sai mai quando ce ne sarà un’altra. Sono serate che rimangono con te tutta la vita, nel bene e nel male. Giochiamo per questa emozione, per questo tipo di serate. L’altra sera a San Siro è stata una delle più belle nella mia carriera”.

Ma non ci sarà solo la spinta dei tifosi avversari a rappresentare un ostacolo, per passare il turno secondo il coach rossonero il Milan dovrà giocare una grande partita da tutti i punti di vista: “Sappiamo che dobbiamo completare l’opera giocando una grandissima partita, di energia, di intensità, di attenzione e di tecnica, di determinazione. Anzi, tutte queste caratteristiche tutte insieme”.

Un ritorno nel quale si prevede spettacolo, lotta e tanta intensità, con anche l’ambiente napoletano rivitalizzato dal ritorno tra i disponibili di Victor Osimhen, la sua punta di diamante, che però non spaventa il difensore centrale danese: “Incontriamo lui, come abbiamo incontrato altri in altre partite. Affrontiamo con il massimo rispetto e pensiamo a noi“.

Sempre sul fuoriclasse nigeriano, Pioli ha detto di tenere sempre in considerazione le caratteristiche degli avversari: “Abbiamo preparato alcune situazioni, soprattutto contro un attaccante così forte. Dentro la gara bisognerà saper leggere. Accelerare, rallentare, leggere le situazioni“.