I tuoi soldi sono più al sicuro qui che in cassaforte: lo Stato paga gli interessi

Investi i tuoi soldi in questo modo piuttosto che depositarli in banca o tenerli in cassaforte. Frutteranno molto di più.

Capita a volte di avere dei soldi da investire, ma di non voler correre troppi rischi in operazioni macchinose. Menomale che la soluzione c’è, ed è anche semplicissima. Lo Stato offre una soluzione di “deposito” davvero vantaggiosa. Vediamo di che cosa si tratta e come sfruttarla.

Non in banca o in cassaforte, investi i tuoi soldi nei BOT

Come molti sanno, depositare il proprio denaro in un conto corrente bancario non sempre è una scelta vantaggiosa. Questo per il costo di mantenimento di un conto del genere, piuttosto elevato, ma anche perché i tassi di interesse con cui operano le banche sono scarsi.

Si delinea allora l’opzione dei conti di deposito, utili a investire il denaro a breve termine. Un conto deposito è infatti un conto bancario in cui si depositano denaro o altri beni di valore per un periodo determinato. In cambio del deposito, la banca paga gli interessi al proprietario del conto.

Il proprietario non può prelevare i fondi per un determinato periodo senza subire penalità. Il conto deposito è quindi un’opzione di investimento sicura, ma offre tassi di interesse relativamente bassi. In più, non è un’opzione consigliabile per chi vuole investire una somma più corposa.

I conti di deposito, infatti, tutelano investimenti fino a 100.000 euro. Ciò vuol dire che se investissimo una somma superiore a questa e la banca dovesse fallire, il risultato non sarebbe molto piacevole. Esistono opzioni più sicure? Certo, parliamo dei titoli di Stato, anche conosciuti come Buoni ordinari del Tesoro (BOT).

Cosa sono i BOT

I titoli di Stato o buoni ordinari del tesoro (BOT) sono strumenti finanziari che lo Stato italiano emette per finanziare il proprio debito pubblico. Sono in tutto e per tutto un prestito che lo Stato chiede ai risparmiatori.

Questo prestito viene risarcito con un tasso di interesse annuo stabilito al momento dell’emissione. Investire in BOT può essere una scelta conveniente per diversi motivi. Innanzitutto, essi sono considerati un’opzione di investimento a basso rischio, poiché essendo emessi dallo Stato, vi è una bassa probabilità di fallimento.

Inoltre, i BOT sono caratterizzati da una liquidità elevata, ovvero possono essere facilmente acquistati e venduti in qualsiasi momento sulla piattaforma MTS del Tesoro italiano. Infine, i BOT offrono anche la possibilità di investire anche con piccole somme di denaro, a partire da soli 1000 euro.

Tuttavia, come con qualsiasi investimento, è importante comprendere i rischi e le opportunità offerte dai titoli di Stato prima di decidere di investire. È consigliabile consultare un consulente finanziario esperto per valutare se gli investimenti in BOT sono adatti alle proprie esigenze e obiettivi di investimento.

Ottime possibilità per chi investe soldi in Buoni del tesoro

C’è da dire che per anni i Buoni del Tesoro non hanno rappresentato un’opzione allettante per gli investitori. Infatti, tra il 2012 e il 2022 questa forma di investimento rendeva poco e niente, motivo per cui gli investitori non ne erano più interessati.

Durante la pandemia di Covid, nel 2020, i Bot sono arrivati addirittura a toccare numeri negativi. A salvare la situazione ci ha pensato l’inflazione, che ha portato all’aumento dei tassi di interesse. E con essi, sono lievitati anche i rendimenti procurati dai titoli di Stato.

Ed ecco spiegato il motivo per cui in questo momento è più conveniente investire in questo genere di titoli. Molti investitori privati lo sanno, tanto che a marzo i Buoni del Tesoro hanno registrato rendimenti da record.

Investire in titoli di Stato è quindi un’ottima opzione per chi cerca un investimento sicuro e affidabile, poiché è come mettere i propri soldi in una cassaforte offerta dallo Stato.

I Bot possono avere 3 tipologie di durata: trimestrale, semestrale e annuale. In più, li si può acquistare in asta o sulla piattaforma MOT.

Quanto rende un Buono del Tesoro quindi? Prendiamone ad esempio uno annuale, che verrebbe rimborsato a marzo 2024. Ipotizzando che al momento lo paghiamo 97,2 centesimi, a marzo dell’anno prossimo lo Stato ci restituirebbe 100 centesimi. Si parla quindi di un rendimento lordo in un anno del 3,1%.