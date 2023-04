Flavio Insinna, sapete qual è il suo titolo di studio? Quasi nessuno lo sapeva

Qual è il titolo di studio dell’amato conduttore Rai Flavio Insinna? Non lo sa praticamente nessuno ed è un fatto curioso.

Uno dei personaggi più amati della televisione italiana, Flavio Insinna non è solo un conduttore Rai ma anche un attore. In questi anni ha saputo reinventarsi mettendo l’accento sulle sue capacità. Un artista a tutto tondo, ironico e sincero al punto giusto che sa come condurre un programma intrattenendo il pubblico in studio e a casa. In molti si chiedono quale sia il suo percorso di studi e il titolo conseguito. Facciamo chiarezza?

Flavio Insinna, un personaggio dalle mille capacità

Flavio Insinna ha uno stile inconfondibile, con simpatia ed energia in ogni cosa che propone. Un bravissimo attore e conduttore, da tempo si conferma come uno dei personaggi Rai più amati.

È possibile definire Insinna come un artista a 360°, dimostrandolo nel tempo con bravura e professionalità. In questo ultimo periodo ha partecipato come giudice investigatore ne Il Cantante Mascherato condotto da Milly Carlucci. L’uomo di 57 anni ha divertito il pubblico con le sue previsioni e i travestimenti inaspettati.

Ha una parlantina ironica e veloce, una cultura di alto livello con un modo di fare che piace ai telespettatori. Riesce a coinvolgere e non annoia, portando L’Eredità al successo anche per il suo lato di intrattenimento ad un orario particolare. Il quiz show di Rai 1 è finito in un turbinio di polemiche, per una scelta aziendale, ma il conduttore ha saputo salvare il programma e confermare la sua bravura.

Ci sono delle voci che la conduzione del programma potrebbe passare nelle mani dell’attore e doppiatore Pino Insegno, anche se non ci sono conferme. Insinna va avanti con la sua carriera, tra recitazione ed intrattenimento. Aprendo una piccola parentesi, ma qual è il suo titolo di studio?

Qual è il titolo di studio di Insinna?

Ci sono moltissimi personaggi televisivi che fanno parte della quotidianeità. Nonostante questo, non si sa praticamente nulla della loro vita privata. Sono persone che amano intrattenere e svolgere il loro lavoro, ma senza raccontare quello che succede a casa loro, perché la privacy è importante.

Parlando proprio dell’attore e conduttore Flavio Insinna, in molti si chiedono quale sia il suo titolo di studio.

Il conduttore è nato nel 1965 a Roma e decide di studiare al Liceo Classico, diplomandosi nel 1986. Una volta finita la scuola, come si legge dalla biografia, avrebbe voluto entrare nell’Arma dei Carabinieri. Tuttavia, nonostante i suoi tantissimi tentavi, non ci è riuscito. Per questo motivo ha optato per la scuola di recitazione dei Alessandro Fersen.

Prende il diploma nel 1990 presso il Laboratorio di esercitazioni sceniche diretto dal grande Gigi Proietti a Roma. Un percorso di studi particolare e mirato essenzialmente alla sua carriera da attore e poi da conduttore.