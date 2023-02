Napoli, esplosione fuori la Posta Centrale

Paura intorno alle 14 a Napoli dove una bomba carta è esplosa davanti alla Posta Centrale in via Monteoliveto. Immediatamente intervenute sul posto le Forze dell’ordine, sono in corso le indagini.

I Carabinieri, giunti sul posto, hanno subito constatato che non ci sono né danni alle cose né feriti. Vediamo insieme cosa è successo.

Napoli: bomba all’esterno dell’ufficio postale

Intorno alle ore 14.15, in Via Monteoliveto a Napoli, un boato ed una forte esplosione si è sentita. Una bomba carta è esplosa davanti alla sede della Posta Centrale. Atto dimostrativo o fatto per un motivo specifico? Questo è ancora tutto da chiarire, tanto che sono ancora in corso le indagini portate avanti dai Carabinieri che sono immediatamente accorsi sul posto.

Gli uomini dell’Arma hanno immediatamente acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza, nella speranza di poter presto identificare la persona che ha posizionato lì l’ordigno. Al momento non sono segnalati danni né a cose né tantomeno a persone.

Nessuna pista viene esclusa dalle indagini. La bomba è esplosa davanti agli uffici postali, che si trovano a pochi metri di distanza da Via Medina, dove ha sede la Questura di Napoli e, anche a poca distanza dalla caserma dei Carabinieri “Pastrengo”, sita in via Sanfelice.

I Carabinieri, come dicevamo, stanno visionando i filmati delle telecamere di sorveglianza della zona, sia quelle dell’ufficio postale stesso, quanto anche quello di altri commercianti posti nelle immediate vicinanze dove è avvenuta l’esplosione.

Indagini in corso, anche con l’aiuto delle telecamere

Spavento e molta paura fra i residenti e le persone che si trovavano lì in quel momento. Dato l’orario, la zona era molto trafficata, vista anche la vicinanza della sede della Provincia di Napoli, sita in piazza Matteotti. La bomba carta è stata piazzata da ignoti. Ignoti che, si spera, lo siano ancora per poco, e che siano stati ripresi dalle telecamere.

Come dicevamo, per fortuna, al momento non si segnalano danni né feriti, ma solo tanta paura e spavento fra i residenti e chi stava lì, in via Monteoliveto, transitando. Ancora scarne le notizie circa ciò che è accaduto e si attendono, anche, i rilievi che verranno fatti dai Carabinieri, utili a capire la dinamica dell’esplosione ma, anche, se ci siano ulteriori elementi di indagine per individuare la persona che ha posizionato la bomba in quel punto preciso.

Un atto dimostrativo o indirizzato a qualcuno di preciso? O anche una forma di protesta per qualcosa di particolare? Dietro tutto questo c’è la camorra? Sono queste e, anche, tante altre le domande alle quali i Carabinieri dovranno rispondere per capire cosa effettivamente sia successo in quei minuti concitati, dopo le 14, fuori gli uffici postali centrali di Napoli.