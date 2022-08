Napoli ecco Ndombele, il mediano tuttofare!

By

Dopo l’ottimo esordio in casa del Verona con ben cinque gol messi a segno il Napoli ha chiuso ufficialmente la trattativa per Ndombele, il mediano proveniente dal Tottenham arriverà con la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto fissato a 30 milioni di euro!



Manca soltanto l’ufficialità ma Ndombele è di fatto un nuovo calciatore del Napoli, il franco congolese è atteso domani mattina nel capoluogo campano dove sosterrà le visite mediche per poi legarsi ufficialmente alla rosa di Luciano Spalletti.

Classe ’96 dotato di grande forza fisica ed esplosività, Ndombele darà una grande mano a Luciano Spalletti che aveva chiesto alla propria società un calciatore in grado di dare più sostanza ad un centrocampo che perderà anche Fabian Ruiz, ormai ad un passo dal Paris-Saint Germain.





Napoli, ecco Ndombele

Poco utilizzato da Antonio Conte il centrocampista franco congolese del Tottenham arriva a Napoli con molte aspettative ed un obbligo di riscatto importante, fissato a circa 30 milioni di euro.

Spalletti può finalmente sorridere con un colpo importante che va ad aggiungere qualità e sostanza ad una rosa che in questo mercato estivo ha perso calciatori importanti come Insigne, Mertens e Koulibaly.

Contro il Verona Stan Lobotka è stato uno dei migliori in campo dimostrando un buon feeling con Zambo-Anguissa, ora l’inserimento dell’ex Tottenham darà sicuramente un’alternativa in più nel turnover del tecnico toscano del Napoli.

I partenopei nele prossime ore sperano di chiudere anche l’affare per Giacomo Raspadori, partito dalla panchina contro la Juventus e sempre più vicino a diventare un nuovo calciatore azzurro.

Con l’ingresso in rosa del giovane talento del Sassuolo il mercato del Napoli potrà essere sicuramente considerato positivo e all’altezza delle grandi ambizioni dei supporter partenopei che vogliono rivedere la propria squadra lottare per i vertici del campionato italiano.

Al momento c’è tanta preoccupazione nell’ambiente napoletano per una squadra che dovrà essere brava a reagire fin da subito ai dolorosissimi addii di Dries Mertens, Kalidou Koulibaly e Lorenzo Insigne, leader tecnici ma soprattutto morali dello spogliatoio nelle ultime stagioni.

Oggi De Laurentiis ha chiuso l’affare Ndombele, la sensazione è che nelle prossime ore il mercato del Napoli possa definitivamente infiammarsi con l’uscita di Fabian Ruiz e l’ingresso di altri 2/3 profili in grado di completare definitivamente la rosa di Luciano Spalletti che dovrà essere bravo a dare continuità di prestazione e risultato a quanto visto nell’esordio del Bentegodi di Verona.