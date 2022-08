Giuliani, l’ex avvocato di Trump, si indagato per brogli elettorali

L’ex sindaco di New York Giuliani, ha diffuso bufale nel dicembre 2020 sulla presunta vittoria del repubblicano alle urne e sul “furto” della stessa da parte dei Democratici.

Rudolph Giuliani, l’ex avvocato di Donald Trump, è diventato il fulcro dell’indagine penale in corso in Georgia sul tentativo di brogli da parte del repubblicano nelle settimane successive alle elezioni presidenziali del novembre 2020. Trump ha esortato i funzionari di spicco di quello Stato a trovare tutti i voti necessari per ribaltare la situazione vittoria di Joe Biden, e in quella missione, secondo i pubblici ministeri, l’ex sindaco di New York ha svolto un ruolo di primo piano.

Giuliani è passato da essere testimone ad imputato

Per questo Giuliani è passato dall’essere un testimone importante nel caso a diventare l’oggetto delle indagini. Giuliani, 78 anni, che nelle scorse settimane si era opposto alla comparizione davanti al tribunale della contea di Fulton, che sta istruendo il caso, adducendo motivi di salute – sono stati posizionati due stent all’inizio di luglio e ha affermato di non essere in grado di volare –, è arrivato alle 8 .30 questo mercoledì al tribunale di Atlanta per comparire davanti al gran giurì speciale.

Giurì che ha iniziato i suoi lavori a maggio e nelle cui mani c’è quello che potrebbe essere il caso più significativo contro Trump, il suo tentativo di corrompere un’elezione. Secondo i pubblici ministeri, Giuliani si è recato nella capitale georgiana nel dicembre 2020 per diffondere accuse infondate di frode elettorale a nome dell’allora presidente in carica.

L’emissario è stato ricevuto con luci e stenografi, in qualità di avvocato personale del magnate, e ha usato il pulpito del Campidoglio per fare una serie di false affermazioni sull’inaffidabilità delle macchine elettorali e presunte valigie piene di schede democratiche con cui due funzionari hanno fatto il passare a favore del democratico Biden. Giuliani ha quindi orchestrato il grande complotto del complotto, supportato da cospicui sostenitori locali di Trump.

Quest’anno il magnate ha cercato di vendicarsi alle primarie statali.Più imbarazzante, seppur condizionato anche dalla nuvola di flash e microfoni, è stato il suo arrivo questa mattina in tribunale. Il fatto che sia formalmente indagato costituisce un possibile atto d’accusa se le conclusioni del gran giurì appaiono tali ai pubblici ministeri, gli unici con potere di sporgere denuncia. Giuliani è arrivato in tribunale in compagnia del suo avvocato, Robert Costello, e Vernon Jones, un importante sostenitore di Trump in Georgia e un rumoroso promotore della bufala secondo cui Trump ha vinto quello stato oscillante nel 2020.

Il suo avvocato ha lasciato intendere che potrebbe avvalersi della clausola di riservatezza

Alla domanda su cosa si aspettasse, Giuliani ha detto allo sciame di cronisti concentrati alle porte del tribunale: “Chiederanno e poi vedremo”. I suoi avvocati hanno cercato di impedire il suo viaggio ad Atlanta, in cambio della sua comparsa in videoconferenza, sostenendo il posizionamento dei due stent. Ma un giudice ha stabilito la scorsa settimana che Giuliani potrebbe viaggiare “in treno, autobus o Uber”.

Non si sa come sia arrivato ad Atlanta questo mercoledì e quanto durerà la sua dichiarazione. L’indagine in Georgia è guidata dal procuratore distrettuale della contea di Fulton Fani T. Willis, che ha chiesto all’FBI di rafforzare la sicurezza intorno al tribunale dopo che Trump ha licenziato i pubblici ministeri definendoli “persone orribili e viziose”. L’ondata di minacce alla polizia federale è aumentata dopo la perquisizione della residenza di Trump in Florida.

Il suo avvocato ha lasciato intendere lunedì che Giuliani potrebbe avvalersi della clausola di riservatezza per non rivelare informazioni sulle sue conversazioni con Trump. Oltre a Giuliani, il gran giurì ha convocato altri consiglieri e avvocati di Trump, tra cui la senatrice Lindsey Graham della Carolina del Sud, un altro sostenitore della teoria del furto di voti di Biden.

La brutta perdita di Trump è stata immediatamente sostanziata nel movimento Stop the Steal, un’altra manifestazione della colossale rabbia trumpista con le istituzioni che ha portato molti dei suoi sostenitori a prendere d’assalto il Congresso, il 6 gennaio 2021 L’assalto è indagato separatamente da una specifica commissione del Congresso e dal Dipartimento di Giustizia.