Scegli 1 mela, la decisione rivela qual è il tuo indimenticabile trauma del passato

Grazie a questo test della personalità potrebbe emergere un trauma del passato che non hai dimenticato. Vediamo di cosa si tratta.

Per poter far emergere il trauma del passato indimenticabile basterebbe scegliere una mela piuttosto che un’altra.

Trauma del passato: lo rivela un test della personalità

Tutti noi abbiamo un trauma del passato che non abbiamo dimenticato. Eppure, inconsciamente, potremmo aver deciso di nasconderlo bene nei meandri del nostro cervello, lasciandolo lì perché fa troppo male. La nostra psiche, però, quel trauma del passato non lo ha dimenticato. A confermarlo arriva un test della personalità.

Durante il test, verrà chiesto al soggetto che si sottopone, di scegliere una mela tra alcune proposte. La scelta di un frutto piuttosto che un altro frutto farà sì che il trauma del passato possa emergere ed essere rivelato.

Certamente non è il primo test della personalità che viene proposto. Questi ultimi sono molto apprezzati perché permettono di scoprire qualcosa in più su se stessi e trascorrere qualche minuto spensierato. Si tratta, infatti, di passatempi che, la maggior parte delle volte, sono gratuiti perché accessibili online oppure su qualche rivista.

Vediamo come scoprire un trauma del passato scegliendo semplicemente una mela.

Scegli una mela

Naturalmente, trattandosi di un test della personalità a mo’ di gioco, va concepito come tale e non preso troppo sul serio. In questo caso, infatti, la valenza di tipo scientifico non c’è. Ora tocca a te: tra quelle proposte scegli una mela.

Nel caso in cui la tua scelta fosse ricaduta sulla mela numero 1 vuol dire che nella tua vita hai molte vicende che, benché ti incuriosiscano, ti portano a pensare a momenti tristi e malinconici del passato. Questi momenti, sono legati a persone care o amici che non sono più parte della tua routine. Il consiglio sarebbe quello di essere più consapevole e andare avanti, superando il dolore.

Se la tua scelta è ricaduta sulla mela numero 2, allora il tuo trauma del passato riguarda alcuni errori commessi tempo addietro. In questo caso, il consiglio è quello di guardare al futuro in modo positivo, cercando di perdonarsi.

Scegliere la mela numero 3, invece, significa che il tuo trauma del passato deriva da ferite che non sono state dimenticate, anche se ci hai provato. Il consiglio sarebbe quello di ottenere il cambiamento tanto auspicato, impegnandosi.

La mela numero 4, infine, rappresenta dei traumi del passato legati a persone. Queste ultime hanno avuto un impatto negativo sulla tua esistenza e ti hanno provocato dolore. In questo caso, il consiglio è quello di mettersi al primo posto e non dimenticarsi del proprio benessere sia fisico che mentale.

Come vedi, questo test psicologico è stato piuttosto semplice e anche i risultati potrebbero averti aperto gli occhi su qualcosa che avevi dimenticato.