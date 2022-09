Il Milan perde pezzi, Rebic e Origi non recuperano

Non arrivano buone notizie dall’infermeria del Milan, Divock Origi e Ante Rebic non hanno recuperato dall’infortunio e salteranno anche le sfide con Dinamo Zagabria e Napoli, match fondamentali per la stagione del club Campione d’Italia



Stefano Pioli sarà costretto a chiedere gli straordinari ad Olivier Giroud, l’attaccante francese sta disputando un grande inizio di stagione e senza panchina dovrà trascinare il club rossonero anche nelle prossime due super sfide contro Dinamo Zagabria e Napoli.

Dopo il brutto pareggio sul campo del Salisburgo il Milan è obbligato a vincere contro i croati ma dovrà rinunciare ad Ante Rebic e Divock Origi che torneranno dopo la sosta per le nazionali.

L‘attaccante belga è arrivato a Milano con tante aspettative e la volontà di disputare una stagione da protagonista ma gli infortuni finora lo hanno penalizzato non mettendolo praticamente mai in condizione di scendere in campo per dimostrare il proprio valore.

Discorso simile per Ante Rebic, il croato ha esordito in campionato siglando una doppietta contro l’Udinese ma poi si è fermato a seguito di tanti problemi muscolari.

Il Milan si affida a Olivier Giroud

Sia contro la Dinamo Zagabria che con il Napoli quindi Stefano Pioli si affiderà ad Olivier Giroud che avrà il compito di prendersi sulle spalle l’attacco rossonero cercando di sfruttare al massimo le percussioni di Leao e le giocate di De Ketelaere.

La sfida contro i croati diventa fondamentale per il Milan che ha assoluto bisogno di conquistare i tre punti e portarsi al comando del proprio gruppo prima del doppio confronto con il Chelsea del neo allenatore Potter.

Contro i partenopei inoltre i campioni d’Italia dovranno rinunciare anche a Rafael Leao che salterà la sfida per squalifica dopo il doppio giallo rimediato nella trasferta di Marassi contro la Sampdoria.

I rossoneri hanno sempre dimostrato di essere bravi a compattarsi ed a tirare fuori il meglio proprio nei momenti più difficili, nelle prossime due sfide Tonali e compagni cercheranno di stupire tutti ancora una volta.

Stefano Pioli si aspetta tanto anche da pare di De Ketelaere che fino ad oggi ha dimostrato il proprio talento soltanto a tratti finendo spesso per essere inconcludente e poco preciso nell’ultimo passaggio.

La stagione dei Campioni d’Italia entra nel vivo, ora il Milan è chiamato a disputare due grandi partite per dare la svolta definitiva a questa stagione dopo un inizio altalenante e non sempre convincente.