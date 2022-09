Bonus inflazione da 90€ al mese, lo trovi subito in busta paga: non fartelo scappare

Per contrastare la crisi, il Governo attuale sta continuando ad aiutare i cittadini con bonus di vario tipo. Questo è il bonus inflazione da 90Euro che ogni mese verrà erogato direttamente in busta paga.

Se la crisi non si ferma, i cittadini italiani si vedono costretti a trovare soluzioni di varia natura per arrivare a fine mese. Il Governo italiano è uscente e il 25 settembre ci saranno le elezioni per il nuovo, sperando in un passo corretto per tutta l’Italia. Tuttavia, nonostante il possibile cambio di Governo, la crisi non cesserà di esistere e le previsioni per l’autunno sono negative oltre che pessime.

È il momento di studiare quelle che sono le varie opportunità messe in campo dal Governo italiano in termini di bonus e incentivi.

Aiuti da parte del Governo, ci sono novità?

Come accennato e risaputo, la situazione per tutte le famiglie italiane è problematica oltre che precaria. Un aiuto extra è indispensabile, perché dalla Pandemia di Covid in poi le aziende hanno dovuto chiudere e la crisi ha sovrastato gli italiani.

Oggi la vita non ha avuto un nuovo inizio, considerando l’inizio del conflitto con l’Ucraina e l’effetto domino devastante che non cesserà di certo nei prossimi mesi. L’inflazione, secondo i dati attuali, ha superato l’8% e si prevedono non poche criticità per l’autunno.

Questo significa che per imprese e famiglie andare avanti è impossibile. Per questo motivo entra in scena il Governo con una serie di aiuti che vanno ad aggiornarsi continuamente. In un primo momento, infatti, il Governo ha pensato di risolvere in parte il problema dell’inflazione con un bonus da 200,00 Euro erogato con una tantum.

Nonostante l’iniziativa ben accolta, si è capito subito che non fosse assolutamente efficace. Prima di tutto lo hanno ricevuto solo alcune determinate categorie, poi i 200 euro erogati una sola volta non portano alcun beneficio alla lotta contro l’inflazione. Gli esperti temono che si possa superare addirittura il 10% durante l’autunno.

Bonus inflazione in busta paga: caratteristiche e modalità di richiesta

Per questo motivo, il Governo Draghi ha attuato alcune manovre che prevedono dei bonus aggiuntivi. Il bonus bolletta di luce e gas è stato confermato e arriva direttamene in bolletta, da richiedere se l’ISEE non supera i 1.200Euro ma anche se arriva a 20.000Euro e la famiglia sostiene 4 figli a carico.

Poi c’è un nuovo bonus inflazione che arriverà direttamente in busta paga sino al 31 dicembre 2022. Un aumento mensile che è reso possibile da nuove decontribuzioni, tra aumenti di stipendio e un’altra già in attivo dal mese di gennaio.

È bene evidenziare che l’aumento degli stipendi non è redistributivo, per questo gli aumenti andranno su quelli forti arrivando anche a 190euro in più. In media, l’aumento in busta paga sarà di 90euro al mese.

Non è tutto, l’aiuto arriva anche sulle pensioni anticipando la perequazione – prevista inizialmente per il 2023 – adeguandola per dare immediato sostegno ai pensionati. Questo significa che a inizio mese, i pensionati troveranno un aumento sul cedolino stabile sino alla fine del 2023.

Sono aiuti molto importanti e accolti in maniera positiva dagli italiani, anche se tutti sono concordi nel fatto che si dovrebbe trovare una strada alternativa e definitiva prima che la situazione sfugga di mano.