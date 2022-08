Kate Middleton, l’ultimo clamoroso gesto di umiltà: Diana sarebbe fiera di lei

By

La semplicità, l’umiltà e l’estrema modestia di Kate Middleton stupisce una volta di più. Insieme ai due figli (Charlotte e Louis di 7 e 4 anni), due agenti della sicurezza e la tata, ha scelto di volare in economy sulla linea diretta Londra-Scozia.

I passeggeri sono rimasti a bocca aperta accorgendosi della sua presenza ma non hanno scattato foto né l’hanno ripresa in video per rispettare la sua privacy.

Perché la Middleton ha scelto di volare in economy?

Kate Middleton vola in economy: un passeggero la filma e condivide il video su TikTok

Come riporta il Mirror, la duchessa di Cambridge ha tenuto un basso profilo, ma come non riconoscere al primo colpo d’occhio la bella Kate? Un passeggero, appena ha visto la duchessa, l’ha filmata condividendo il video su TikTok mentre Kate sbarca dal volo.

Da Londra l’aereo è decollato in direzione Scozia verso Balmoral.

L’utente che ha condiviso il video su TikTok racconta il viaggio:

“A metà del volo, Kate Middleton si è alzata per prendere l’iPad di suo figlio. Era splendida, mi ha perfino sorriso mentre parlava con suo figlio e, allo stesso tempo, guardava la fila dietro di lei“.

Nessun altro a bordo ha fatto foto o video per rispettare la privacy della duchessa, ma si sentiva un brusio diffuso con cui i presenti manifestavano il sorprendente evento.

Al momento dello sbarco, la Middleton indossava un blazer kaki, una gonna midi ed una borsa crema a tracolla: la piccola Charlotte aveva un vestito con ricami floreali, mentre Louis sfoggiava camicia e pantaloncini blu scuro, molto elegante.

Il ricongiungimento a Balmoral con il principe William e George

Il principe William e George hanno viaggiato optando per un volo privato.

Kate Middleton si è ricongiunta con loro a Balmoral, la residenza estiva ‘obbligatoria’ per la Royal Family dove la regina Elisabetta II ama trascorrere le vacanze. La regina trascorse molto tempo della luna di miele a Balmoral con il suo adorato principe Filippo nel 1947.

“E’ il posto più bello della terra, la nonna è felice lì, ama davvero le Highlands”

ha confidato la principessa Eugenia alla rivista Mirror.

Qui Kate Middleton ha fatto compagnia alla sovrana per le ferie estive insieme al resto della famiglia.

C’è una novità: tra non molto, si trasferiranno definitivamente all’Adelaide Cottage (nei pressi del castello di Windsor, dove risiede la Regina Elisabetta II), per essere vicini ai nonni materni ed alla stessa Elisabetta II nel caso avesse bisogno di qualsiasi cosa.