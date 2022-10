Secondo la dichiarazione della ex schermidrice Antonella Fiordelisi, Francesco Totti le avrebbe mandato un messaggio.

In questi mesi non si è fatto altro che parlare della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi il cui annuncio è stato dato da entrambi con due comunicati diversi, lo scorso 11 luglio.

Dopo questa notizia, vari giornali hanno cercato di capire il motivo che ha messo fine al matrimonio tra i due e dopo essere stato accusato da molti di questi magazine come artefice del tradimento nei confronti di Ilary, Totti ha deciso di dare la sua versione dei fatti.

Francesco Totti: ecco cosa avrebbe scritto alla concorrente del Grande Fratello Vip di questa edizione

Sul del Corriere della Sera, l’ex calciatore ha dichiarato di aver passato un periodo non del tutto felice negli ultimi anni dove non ha avuto nessun supporto da parte della conduttrice dell’Isola dei Famosi.

Il colpo di grazia, però, secondo quanto dichiarato dall’uomo, sarebbe arrivato quando ha scoperto, dopo alcune segnalazioni, sul cellulare della Blasi uno scambio di messaggi con un uomo.

La Blasi l’avrebbe tradito con questo, e con altri e questo avrebbe provocato una reazione da parte di Totti che l’ha spinto ad avvicinarsi sempre più a Noemi Bocchi e a intraprendere con lei una relazione che ha avuto inizio da gennaio.

I due, al momento sono molto felici e dopo aver passato delle settimane a nascondersi dai paparazzi, adesso la loro storia è alla luce del sole e possono viverla senza paura di essere fotografati.

Ma qualcosa potrebbe mettere i bastoni tra le ruote tra i due e a farlo potrebbe essere una dichiarazione fatta all’interno della casa del Grande Fratello Vip da parte di una concorrente di questa edizione.

La confessione inaspettata della vippona

Durante un momento di relax, Sofia Giaele De Donà stava chiacchierando con Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi consigliando ai due di chiamare un eventuale loro figlio Francesco.

Edoardo, ha subito associato il nome a Francesco Totti mentre Giaele ha ammesso che stava pensando a Papa Francesco e proprio in questo momento, dopo aver ridacchiato Antonella dichiara qualcosa di inaspettato.

“Totti, mi ha scritto Totti”

La Fiordelisi ha pronunciato queste parole in profondo imbarazzo nascondendo più volte il viso dietro la spalla di Donnamaria ridendo più volte per via della vergogna di quello che stava dicendo.

Sia Giaele che il ragazzo sono rimasti senza parole e dopo qualche secondo Edoardo ha detto che non era vero mentre Antonella ha continuato a ridere nascondendosi tra le braccia del suo amato.

Subito dopo queste parole, la regia ha cambiato inquadratura e secondo molti telespettatori la decisione da parte degli autori di non far vedere cos’altro i tre ragazzi potevano dire è stato per via della paura che potesse uscire fuori qualche segreto.

sono andata a guardare appena ho letto il tuo tweet fjdkdndj PIC.TWITTER.COM/ZDRGYAV2TM — ْ (@confessionaIe) OCTOBER 30, 2022

In molti, infatti, si stanno chiedendo se Francesco Totti abbia davvero mandato un messaggio alla Fiordelisi e soprattutto qual era il suo contenuto e se tra i due ci sia stato qualcosa.

Questo, potrebbe cambiare tutto quanto e portare nuove indiscrezioni riguardo la separazione dell’ex capitano della Roma e della conduttrice di Canale 5, e anche tra il rapporto tra Totti e Noemi.

Staremo a vedere se in trasmissione si parlerà di questo argomento o se gli stessi vipponi ci torneranno sopra o se i più informati parleranno di questa esternazioni da parte della Fiordelisi.

Intanto, sui social, il video sta impazzando e sta girando su tutte le piattaforme e sicuramente lo stesso Totti ne sarà venuto a conoscenza e chissà se non sarà proprio lui a chiarire quello che è stato detto da parte della vippona.