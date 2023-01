Muro rovinato dall’umidità, non chiedere l’aiuto di nessuno: lo recuperi così

Molte volte ci ritroviamo del muro rovinato dall’umidità. Ecco il modo per risolvere il problema senza l’aiuto di manutentori.

Nelle nostre case tendiamo a passare la maggior parte delle ore della nostra vita in particolare se lavoriamo da casa e se passiamo del tempo a rilassarci dopo una giornata stressante.

Per questo è importante avere una casa perfetta che non metta a rischio la nostra salute e il nostro benessere psicofisico e quindi è molto utile avere tutto quanto alla perfezione senza alcun intoppo.

Muro: ecco come levare la muffa dalle pareti di casa

Ma si sa, che nella vita ci sono degli incidenti che non possiamo prevedere ma possiamo affrontare la questione con il giusto spirito senza farci abbattere e provare a capire come fare per cambiare le cose.

Spesso, accade che nelle nostre casa, venga assorbita, specie nel periodo invernale molta umidità che forma della condensa e questa si va a depositare sulle pareti della nostra casa formando delle muffe.

Queste tendono a formarsi vicino agli angoli dei muri o nei luoghi dove ci possono essere infiltrazioni e può essere molto dannoso in quanto queste muffe potrebbero causare allergie.

Inoltre, avere della muffa in casa è controindicato non solo per i problemi sulla salute ma anche per via del fatto che avremo un odore insopportabile e i nostri indumenti e oggetti potrebbero assorbirlo.

Perciò per evitare che si formi si ricorre ad alcuni metodi ma non sempre sono utili e quando vediamo una macchia di muffa bisogna subito correre ai ripari ma non serve necessariamente la mano di un esperto.

Per levare la muffa dalle nostre pareti basta armarsi di pazienza e di buona volontà e risolvere da soli il problema che si è creato sul nostro muro ed evitare di spendere soldi per la consulenza esterna.

Il prodotto utile ed economico

Utilissimo è il sigillante di malta che andrebbe applicato al muro andando a formare uno strato che impedisce il passaggio dell’umidità. Si può trovare in versione economica anche nei supermercati.

Di solito, si imbastisce con dell’acqua, formando un composto non molto denso e con una cazzuola si va a riempire la parete e tutta la parte in cui la muffa ha danneggiato il nostro muro, per poi verniciarlo.

Dopo averlo utilizzato, va fatto riposare per tre giorni, in modo che possa agire e rendere il nostro muro impermeabile dalle infiltrazioni che potrebbero far assorbire umidità e formare condensa e successivamente muffa.

Una volta fatto questo, assicurarsi di ridipingere le pareti con della vernice traspirante, in questo modo non ci sarà interferenza con lo stucco utilizzato e usando una vernice anti umidità si eviterà la comparsa di nuove macchie di muffa.

Il problema dell’umidità nelle pareti di casa è molto diffuso e l’utilizzo di alcune piante che trattengono la condensa è utile ma prima o poi bisogna far in modo che questo si eviti e per farlo dobbiamo assolutamente trattare i nostri muri con questi prodotti.

Vedrete che, non avrete più problemi di muffa e potete passare le vostre ore in relax nella vostra casa senza problemi e paura di danneggiare la vostra salute.