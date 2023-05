Muore cadendo dallo scooter: i suoi organi sono stati donati

Un incidente stradale che le è stato fatale. Aveva conosciuto quel ragazzo poche ore prima ed era salita con lui sullo scooter. Beatrice è morta così, dopo aver sbattuto violentemente la testa.

Aveva solo 17 anni. la dinamica dell’incidente è ancora da chiarire. I suoi genitori hanno, però, deciso di donare i suoi organi.

Beatrice, la morte cadendo dallo scooter

È morta a soli 17 anni dopo esser caduta dallo scooter, guidato da un ragazzo che aveva conosciuto solo poche ore prima. Lei si chiamava Beatrice e aveva conosciuto quel ragazzo di 16 anni. insieme avevano deciso di andare a prendere qualcosa da mangiare al fast food per poi tornare dai loro amici in comune.

Ma quel viaggio in motorino le è stato fatale. Non sono ancora chiarite le cause dell’incidente, ma è certo che il giovane 16enne, ad un certo punto, ha perso il controllo del mezzo (che gli era stato prestato da un suo coetaneo) ha sbandato ed è finito a terra insieme a Beatrice. Lei ha sbattuto violentemente la testa e il trauma che ne è scaturito poi, non le ha lasciato scampo.

Il giovane che guidava il mezzo non aveva nemmeno il patentino e, nell’incidente, non ha riportato gravi ferite. A differenza di Beatrice che, invece, ha perso conoscenza una volta che ha sbattuto violentemente la testa sull’asfalto. Immediatamente chiamati i soccorsi, il personale medico del 118 ha rianimato sul posto la ragazza, prima di trasportarla in pronto soccorso all’ospedale “Niguarda” di Milano.

Donati i suoi organi

Qui le sue condizioni sono apparse subito disperate ed è deceduta poco dopo. Al 16enne, invece, le Forze dell’ordine hanno praticato l’alcool test, al quale però il giovanissimo è risultato negativo. Ora le indagini sono in corso per capire quale sia stata l’esatta dinamica dell’incidente e perché il giovane abbaia all’improvviso perso il controllo del mezzo, cadendo poi rovinosamente a terra, cosa che è costata la vita alla 17enne.

Nonostante il dolore per la morte della loro giovanissima figlia, i genitori di Beatrice hanno deciso di donare i suoi organi. Un ultimo atto d’amore per salvare altre vite umane: “Si era parlato delle tragedie che possono succedere, e lei avrebbe voluto così: donare i suoi organi. I suoi reni e il suo fegato aiuteranno chi ne ha bisogno” – ha spiegato il padre della ragazza, in una dichiarazione ai giornali locali – “La sua morte sarà da monito, un esempio che educherà un sacco di persone: anche se il suo destino è stato questo, anche se è andata così, anche se Dio l’ha chiamata a sé così presto”.

Al momento, la posizione del giovane 16enne che guidava lo scooter dal quale è caduta Beatrice, è al vaglio degli inquirenti. È da ricordare che il ragazzo guidava il mezzo sì, ma non aveva nemmeno il patentino e, lo stesso scooter non era nemmeno il suo, ma gli era stato prestato da un amico.