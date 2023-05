Anziana si rompe il femore, ma le ingessano la gamba sbagliata

Un vero caso di malasanità quello capitato ad un’anziana di 100 anni. La donna, a causa della rottura del femore, ha dovuto recarsi in ospedale ma, non avrebbe mai immaginato che lì sarebbe iniziata la sua odissea.

Due volte le hanno ingessato la gamba sbagliata. Come è stato possibile? Cerchiamo di capire insieme.

Gesso sbagliato ad un’anziana

Quella che stiamo per raccontarvi è la disavventura di una nonnina che, alla bellissima età di 100 anni, pensava di aver visto tutto nella vita. Ma non ancora, purtroppo, la malasanità. L’anziana, a causa della rottura del femore, è stata costretta a recarsi in ospedale per ingessare la gamba rotta.

Una cosa di routine ospedaliera penseranno in molti. E invece, per l’anziana signora, è stato l’inizio di un’odissea senza fine. Nel suo recarsi a un ospedale di Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro, l’anziana si è vista ingessare, per ben due volte, la gamba sbagliata. Come è possibile? Stando a quanto raccontano tutti i quotidiani locali, è andata proprio così.

Un vero caso di malasanità sul quale, ora, è stata aperta un’indagine interna all’ospedale stesso e, ad avviarla è stato proprio il commissario straordinario all’Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro, Battistini. Una necessità di fare chiarezza quanto prima sul caso: “Si tratta di una vicenda grave che richiede ogni opportuno approfondimento per fare luce sull’accaduto e per accertare eventuali responsabilità” – ha dichiarato.

Il figlio dell’anziana, in un’intervista, ha raccontato che a causa di un incidente domestico, sua madre è caduta. È stata immediatamente trasportata al Pronto Soccorso e, da radiografia prontamente effettuata, ne è risultata la rottura del femore della gamba destra che, subito, è stata ingessata.

La sua odissea per la rottura del femore

Ma c’era qualcosa che non andava. Tornata a casa, l’anziana donna ha iniziato ad avvertire dolori e fitte all’altra di gamba, quella sinistra. Da lì, il ritorno all’ospedale per una nuova medicazione, dopo aver compreso l’errore. Subito si è notato che la seconda ingessatura, quella giusta, alla gamba rotta, non sarebbe stata fatta bene.

L’anziana donna sarebbe dovuta quindi tornare ancora una volta in ospedale per rimuovere il gesso al posto sbagliato per rifarlo a quello nuovo. Per questo motivo, la denuncia della sua famiglia che ha fatto, immediatamente scattare un’indagine interna che dovrà far luce sull’intera questione e capire cosa sia stato sbagliato, quanto nella diagnosi all’anziana signora, quanto nella procedura dell’ingessatura stessa.

Un errore che è costato dolore e ulteriore fatica all’anziana stessa che, nonostante l’accidentale caduta in casa, come raccontato dal figlio, si è vista ingessare l’arto in modo errato e soprattutto quello sbagliato. Questo, nella notte dopo l’incidente, le ha causato grande dolore costringendola a ritornare in ospedale, ma purtroppo a non risolvere il suo problema.

Per questo, l’azienda sanitaria ha aperto un’indagine interna per capire eventuali responsabilità.