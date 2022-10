Prossimamente sui piccoli schermi sarà disponibile un thriller firmato Sky Original che ripercorrerà la storia dei Giochi di Monaco del ’72.

A distanza di 50 anni da quel terribile giorno che vide morire 11 atleti di origine israeliana, oggi il trailer della serie tedesca Munich Games rivive quei momenti.

Munich Games: dal 5 ottobre disponibile su Sky e NOW

Disponibile dal 5 ottobre su Sky Atlantic e in streaming su NOW la nuova serie Munich Games di origini tedesche rivive gli attimi di terrore del massacro avvenuto a Monaco di Baviera durante le olimpiadi estive del 1972 causato da un attacco terroristico.

L’incubo di Monaco ha visto morire 11 atleti, 5 terroristi e un poliziotto tedesco. Responsabili di ciò Settembre Nero: organizzazione terroristica con ideali socialisti e laici fondato da palestinesi nel 1970.

Autrice di un cult mondiale come Fauda, Michal Aviram scrive e crea la miniserie attesissima su Sky di cui è disponibile da oggi il trailer.

Una partita di calcio all’insegna della tensione

Sappiamo che la serie sarà composta da sei intensi episodi e che sarà ambientata nei giorni nostri a Monaco di Baviera.

Vedrà due squadre di calcio, una di Tel Aviv e una del posto, che giocheranno un’amichevole proprio nel giorno dell’anniversario della strage dei Giochi Olimpici di Monaco del ’72.

Sarà una partita all’insegna della tensione, e soprattutto gli verrà attribuito un grandissimo valore simbolico, come è giusto che sia. Gli occhi di tutto il mondo saranno puntati su quel campo di calcio.

Vedremo come protagonisti della serie due agenti che si impegneranno all’unisono per cercare di neutralizzare una nuova minaccia: un attacco terroristico.

Gli agenti, uno israeliano e uno tedesco, sono al centro del racconto; mentre polizia e servizi segreti stanno in guardia per cercare di mantenere al sicuro l’evento e chi ne partecipa.

Nonostante ciò a dare una scossa alla serie sarà un agente del Mossad, Oren Simon, che tramite dark web riesce ad intercettare un messaggio poco rassicurante.

Per far si che la partita di calcio si svolga in totale sicurezza e che non si ripeta ciò che è stato nel 1972, l’agente Simon verrà affiancato da un agente tedesca che fa parte della polizia criminale di stato: l’agente Maria Köhler originaria del Libano.

La miniserie su un fatto storico che affronta temi attualissimi

I temi portati avanti in questa miniserie sono molteplici. La serie racconta di un fatto storico, accaduto 50 anna fa, ma tratta al tempo stesso temi attualissimi.

Ci troveremo davanti a geopolitica e ad estremismo proveniente da tutto il mondo, tematiche che renderanno la serie Sky Original degna di competere con un’opera cinematografica.

Ad interpretare i vari personaggi presenti all’interno della serie abbiamo i volti di Seyneb Saleh, Yousef Sweid, Sebastian Rudolph e Dov Glickman. Tutti attori conosciuti grazie al cinema e alle produzioni da piccolo schermo tedeschi.

Mentre alla produzione abbiamo Amusement Park Films, CBS Studios e Sky Studios.

Sceneggiatura di Martin Behnke e a dirigere l’intera serie di sei episodi è Philipp Kadelbach, che ha anche lavorato a capolavori come Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino e Profumo.