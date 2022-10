Formiche nell’orto e in casa: questa bellissima pianta da 2€ le fa sparire tutte

Le formiche nell’orto sono molto fastidiose, soprattutto quando raggiungono casa e si creano il loro spazio. Nessuno lo sa, ma questa pianta costa solo due euro e le fa allontanare subito.

Se le formiche invadono l’orto e il giardino, la situazione potrebbe non essere simpatica proprio perché si moltiplicano e si creano una loro vita. Fermo restando che in alcuni casi potrebbero essere molto utili per l’orto, in altre sono nocive per le piante.

Le colonie che si formano possono compromettere gli spazi esterni e quelli interni, con degli effetti negativi che portano a dover prendere una decisione drastica. Le formiche rubano i semi e poi portano degli altri insetti/pidocchi dannosi sulle piante.

Il segreto è allontanarle invitandole ad andare in altri luoghi da quello che hanno scelto, piantando una pianta a loro non gradita dal costo irrisorio di soli 2 euro.

Quali sono i danni provocati dalle formiche in giardino?

Prima di andare nel dettaglio, scopriamo insieme tutti quelli che sono i danni che le formiche nel giardino possono fare. Il consiglio ovviamente è di rispettare sempre la natura e l’ecosistema, intervenendo solo se il problema è compromettente.

Il danno più grave di una colonia di formiche si basa sull’attacco alle coltivazioni, rubando tutti i semi che sono a disposizione. Appena una sola formica scopre qualcosa di commestibile e zuccherino, chiama tutte le altre e insieme prendono quello che trovano per riempire il loro formicaio per l’inverno.

Sono inoltre molto golose del lumachicida, perché sostanza zuccherina in granuli facile da mangiare e da rubare. Ma attenzione, ogni forma di vita creata dalla natura ha sempre uno scopo e le formiche sono ottimali per:

Scavare nel terreno e tenere viva la terra per coltivarla

e tenere viva la terra per coltivarla Eliminano i parassiti, mangiando degli insetti che possono essere altamente nocivi per le piante

Impollinano contribuendo alla coltivazione dei fiori.

Pianta per allontanare le formiche: costa solo 2 euro

Se si è creato un vero e proprio formicaio nel giardino e in casa, allora devono essere subito allontanate. Per farlo è importante usare dei repellenti naturali che invitano le formiche a cambiare perimetro, ambiente e casa.

Non è facile liberarsi di loro, ma con qualche trucco è possibile aiutarle nel trasloco. Ci sono tantissime sostanze che hanno un odore che le formiche non sopportano, come l’aceto di vino bianco oppure i fondi del caffè.

Poi c’è una pianta che costa solo due euro ed è un vero e proprio incubo per loro: stiamo parlando della menta. Se per tutti noi l’odore e il gusto sono formidabili, per le formiche rappresentano un qualcosa dalla quale scappare.

A questa spettacolare pianta da interni ed esterni, si aggiunge anche la maggiorana e la lavanda. Nell’orto gli esperti consigliano di pensare di inserire la lattuga, acerrima nemica delle formiche.