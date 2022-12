Multe per tutti ai posti di blocco, 1732 euro da pagare se non ti adegui

By

Se non ci si adegua al regolamento del Codice della Strada possiamo avere delle multe di circa 1732 euro. Ecco cosa non bisogna mai fare.

Una delle preoccupazioni degli automobilisti che hanno paura di incontrare durante il loro percorso di strada sono i posti di blocco dove gli agenti controllano se sia tutto in regola secondo il Codice della Strada.

All’interno di queste leggi, ci sono degli articoli da rispettare che danno vita a un regolamento che tutti coloro che guidano un mezzo di trasporto devono rispettare al fine di evitare pericoli agli altri conducenti.

Multe: ecco cosa evitare al posto di blocco

La trasgressione di uno o di più di queste norme prevede una sanzione che può prevedere una multa che varia di costo a seconda dell’infrazione effettuata o in casi estremi anche la decurtazione di alcuni punti dalla patente, il ritiro di essa e una reclusione.

Per questo, bisogna stare ben attenti quando ci mettiamo su strada e cercare di rispettare tutte le leggi e le norme che abbiamo imparato quando abbiamo ottenuto la patente rivedendo anche alcune leggi.

Molte di questi, di anno in anno, cambiano e si modificano adeguandosi alle esigenze del momento per garantire la massima sicurezza agli automobilisti e ai pedoni e pertanto è sempre meglio essere aggiornati.

Una delle causa più gettonate di multe è dovuta all’eccesso di velocità nelle strade dove è previsto un limite di circolazione e grazie agli autovelox vengono beccati tutti coloro che cercano di fare i furbetti.

Ma quando è l’agente a fermarti, nei posti di blocco, ci capita di sentirci subito in difetto anche se in realtà abbiamo tutto a posto perché non sappiamo mai se ci possa essere qualcosa che ci sia sfuggito.

Come bisogna adeguarsi

In questo caso a stare maggiormente attenti devono essere i trasportatori di mezzi come camion o pullman da viaggio che devono avere installato nel mezzo un tachigrafo digitale in modo obbligatorio.

Questo strumento, è una sorta di scatola nera, che registra ogni movimento del mezzo di trasporto come km percorsi, la velocità con cui si sta viaggiando, quante ore si è viaggiato e quante di pausa il conducente si è permesso.

In questo modo, l’agente, vedrà se il conducente ha rispettato la legge e le norme del Codice della Strada in materia di autotrasporti e dell’utilizzo adeguati di questi mezzi al fine di non recare pericolo.

Chi viene colto senza questo strumento o con una trasgressione dell’articolo 179 del Codice della Strada si può trovare a pagare una multa che varia dagli 849 euro fino a 3396 euro a seconda dell’infrazione.

Ma queste possono aumentare ed arrivare ad oltre 6000€ con un ritiro della patente di tre mesi se lo strumento in questione viene modificato per far si che vengano occultate le ore di viaggio e la velocità percorsa.

Quindi, è sempre meglio essere sinceri e non rischiare di avere una multa salatissima che potrebbe farci avere anche una sanzione amministrativa di 1732 euro e una decurtazione dei punti della patente, e sarà difficile poi riuscire a recuperare la stessa, qualora ci venga ritirata.