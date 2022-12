INPS, sì alla tredicesima ma niente quattrodricesima per questi pensionati

Rivoluzione in campo delle pensioni, infatti questa categoria potrà godere della tredicesima dimenticandosi della quattordicesima.

È una vera e propria rivoluzione in campo delle pensioni, tenuto conto che nei prossimi giorni si potrà avere una visione chiara e netta di tutta la situazione. Quello che appare particolarmente strano ai pensionati è il fatto di poter ricevere solo la tredicesima: alcuni di loro, infatti, non ricevono mai la quattordicesima come accade con gli stipendi. Le modalità e le regole sulle pensioni sono diverse, ma per questi non c’è nulla da fare e non riceveranno alcuna 14ma mensilità.

Tredicesima per i pensionati, quando si riceve?

I pensionati percepiscono la tredicesima mensilità a fine di ogni anno, che si aggiunge alla pensione che si percepisce mese dopo mese. La quota è ovviamente la medesima, seppur aggiuntiva. Un pensionato che prende, di norma, il suo assegno a dicembre si vedrà accreditato un aumento della stessa cifra: questa è appunto la tredicesima, esattamente come accade per lo stipendio.

Per quanto riguarda la quattordicesima, le regole sono completamente diverse e ci sono questi pensionati che non la percepiscono.

Quattordicesima, questi pensionati non la percepiscono

I lavoratori e dipendenti italiani sanno bene che durante l’anno si percepiscono delle quote aggiuntive, che si traducono come tredicesima e quattordicesima. Non sono propriamente dei regali, ma molte aziende preferiscono vederli in questo modo particolare.

Le due mensilità si aggiungono a quella standard e sono uguali alla quota che il lavoratore percepisce come stipendio. Tredicesima e Quattordicesima sono definite anche come assegni aggiuntivi.

La domanda nasce spontanea, ovvero perché i pensionati non percepiscono la 14ma mensilità ma solo la tredicesima? In effetti, secondo la legge non è prevista per il pensionato ricevere una mensilità aggiuntiva oltre la tredicesima.

La quattordicesima viene erogata nel mese di luglio, ma non è obbligatoria come l’altra e viene prevista solo per alcuni settori e a seconda del contratto professionale di riferimento. Quindi, a dicembre tutti ricevono questa mensilità aggiuntiva mentre a luglio i pensionati non avranno mai dei soldi in aggiunta sull’assegno.

Come anticipata, viene erogata solamente ai dipendenti e solamente se il contratto di collaborazione lo prevede. Si ricorda inoltre che le mensilità aggiuntive per un dipendente, sono erogate direttamente dal datore di lavoro e dall’azienda. Per il pensionato, la gestione è completamente differente e passa tutto dall’INPS. L’Ente a fine dicembre di ogni anno distribuisce la tredicesima mensilità mentre a luglio non è tenuto ad erogare una quota aggiuntiva.

Questo è un discorso che vale per tutti i pensionati, senza suddivisione di categoria o reddito di appartenenza. Questo significa che sino a quando si lavora come dipendente, sempre a seconda del contratto, si potranno percepire dei soldi aggiuntivi mentre i pensionati potranno avvalersi solo alla gioia del fine anno con la tredicesima.