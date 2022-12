“È in dolce attesa”, Charlene di Monaco: lo scatto che desta il dubbio ai sudditi

I sudditi del Principato di Monaco hanno insinuato che la principessa Charlene di Monaco potrebbe aspettare un nuovo principino. Ecco il motivo di questo pensiero.

Charlene di Monaco è la principessa consorte di Alberto II di Monaco, Sovrano del Principato di Monaco con cui è sposata da ben undici anni e da cui ha avuto due figli Giacomo e Gabriella.

La donna, di origine sud-africana è stata una nuotatrice professionista ed ha anche partecipato a importanti competizioni di questo sport rappresentando la sua nazione nativa con orgoglio.

Charlene di Monaco: la nuova gravidanza

Abbandonato il nuoto, dopo il suo matrimonio è diventata una vera e propria icona di stile, ed è tra le donne più importanti e famose in Europa e anche in gran parte del resto del mondo.

Nell’ultimo anno, si è parlato molto di lei per via del suo ricovero e del suo allontanamento da Palazzo Grimaldi che ha fatto molto parlare i giornali che hanno pensato che ci fosse stato un problema coniugale.

La donna, dopo aver fatto un viaggio in Sud-Africa ha contratto un virus che le ha fatto perdere le forze e di conseguenza è stata ricoverata per molti mesi in una clinica privata fuori dal Regno.

Alcuni tabloid, però, hanno insinuato che il vero motivo per cui la principessa ha lasciato il Regno non fosse per via di questo virus, come lo stesso Alberto II ha ammesso ma per via di qualcosa di totalmente diverso.

Le indiscrezioni dei giornali

Infatti, secondo alcune indiscrezioni, Charlene avrebbe avuto dei seri problemi con un intervento al viso effettuato a Dubai che l’avrebbe completamente stravolta in viso e che il suo essere lontano da Palazzo Grimaldi sia avvenuto proprio per non farsi vedere con il volto deturpato.

Per questo, la sua lunga permanenza in clinica sarebbe durata finché tutto l’interno viso non sarebbe stato ricostruito e il motivo del virus sud-africano sarebbe stato solo un alibi per non dire la verità.

La stessa principessa, però, una volta tornata a Palazzo ha ammesso che ancora oggi si sente debilitata e di non credere a nessun pettegolezzo dei giornali tra cui anche quello che voleva una rottura nel suo matrimonio.

I sudditi, sono stati convinti da Charlene e credono alle sue parole e non hanno fatto altro che notare un particolare che ha mostrato nelle sue ultime apparizioni tra cui quella per l’anniversario della Fondazione che porta il suo nome.

All’evento erano presenti suo fratello Gareth e sua cognata Stephanie di Monaco e la donna si è mostrata si a questo evento che negli ultimi con un cappotto molto largo che sembra voler nascondere alcune forme.

Secondo alcune indiscrezioni il suo modo di vestire sarebbe dovuto ad una terza gravidanza che andrebbe a sancire la fine delle voci su una presunta crisi matrimoniale con il Principe Alberto.

A rincalcare la dose è stato anche il magazine France Dimanche che ha chiesto ai suoi lettori se anche loro pensano che Charlene e Alberto stiano per dare un fratellino ai principini Giacomo e Gabriella.