Twitter banna i link agli altri social network

Elon Musk decide di stringere su Twitter e di vietare completamente la possibilità di inserire nei tweet i link agli altri social network.

Diversi i cambiamenti che si trova a compiere Twitter, negli ultimi giorni con un nuovo post, il social network, ha infatti spiegato che è stata inserita una nuova norma che impedisce agli utenti di promuovere, all’interno dei Tweet, link di altri social network tra questi Facebook, Mastodon, Instagram, Truth Social e Post spiegando che prenderà provvedimenti per chi non seguirà questa nuova direttiva del social.

Al bando gli altri social su Twitter

Twitter presenta una nuova regola che porterà ad un ulteriore cambiamento, a volerla è stato proprio Elon Musk, che di recente ha acquistato il social network famoso in tutto il mondo.

Questa nuova regola prevede l’impossibilità degli utenti di poter inserire all’interno dei loro post link che riguardano social network rivali, tra i social rientranti in questa norma incontriamo Facebook, Instagram, Post, Mastodon e Truth Social, quest’ultimo è il social network lanciato e creato da Donald Trump.

La nuova regola è stata presentata in un lungo post nel quale l’azienda, Twitter, fa sapere che per tutti quegli utenti che non seguiranno le nuove direttive ci saranno dei seri provvedimenti, sia sui Tweet lanciati dagli utenti sia sul profilo che li ha pubblicati.

Sarà inoltre vietato includere link di altri social network anche nelle informazioni bio di Twitter, e sarà vietato all’interno della biografia anche il loro nome.

Saranno inoltre presi provvedimenti per chi ha creato un account Twitter unicamente allo scopo di promuovere la sua presenza su altri social network, in questo caso infatti è prevista la sospensione dell’account.

Non sarà possibile per gli account poter usufruire di aggregatori di link come ad esempio Lnk.bio oppure Linktree. Resta invece attiva la possibilità di promuovere i contenuti su altri social utilizzando la pubblicazione a pagamento.

La visione di Elon Musk

Elon Musk, come ormai noto, ha acquistato la piattaforma Twitter con lo scopo di poterne sbloccare il potenziale del social network. Da quando infatti ha preso in mano l’azienda sono diversi i cambiamenti che sono stati messi in campo.

La prima mossa da proprietario dell’azienda è stata quella di licenziare ben 4 dei dirigenti di alto livello che per anni hanno lavorato al social network.

Ha inoltre più volte ribadito nel tempo quanto sia importante la libertà di parola e di espressione, e per questo si sta ipotizzando al taglio di alcune delle regole che hanno portato all’esclusione di diversi personaggi pubblici dal social network.

Durante uno dei suoi tanti Tweet ha anche annunciato di voler rendere Twitter un’app con cui poter fare tutto quanto, ispirandosi al modello di WeChat una app cinese che permette di poter effettuare non solo messaggistica istantanea, ma anche di essere un social network a tutti gli effetti, di poter effettuare prenotazioni e di poter fare pagamenti.

Per poter fare questo cambiamento sarà necessario un bel lasso di tempo, si ipotizza infatti che la nuova app potrebbe essere lanciata da qui a 5 anni. L’obiettivo è perciò quello di rendere Twitter un’azienda proficua e aperta ad ogni possibilità, risanandola completamente e lasciando che si riprenda dagli ultimi due anni in cui ha chiuso in perdita.

Per farlo però sarà necessario sborsare non pochi e per questo si ipotizza che Elon Musk sarà orientato verso la vendita di alcune delle sue azioni Tesla.