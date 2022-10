Muffa nera del WC, come eliminarla senza fatica: una sola manciata

Muffa nera del wc, come liberarsene per sempre? Servirà questo ingrediente naturale, con una sola manciata: scopriamo come fare.

Come mai? Perché spesso abbiamo a che fare con la muffa che si viene a formare proprio sul fondo del nostro wc. Ecco che in questi casi non sappiamo bene cosa può davvero aiutarci: come fare per eliminarla senza alcun problema e fatica?

Come avere un bagno igienizzato

Il bagno è sicuramente una di quelle stanze della nostra casa che bisogna cercare di tenere sempre pulito, poiché spesso qui si depositano vari batteri.

Ecco che possiamo dire che il bagno va tenuto d’occhio: qui è più facile che si formi della muffa, proprio perché è generalmente uno spazio umido e quindi per natura può andare incontro a questi inconvenienti.

Ma non temete, qui di seguito scoprirete che potete liberarvene in poco tempo. Prima però cerchiamo di capire che cosa andremo a trattare nello specifico: la muffa nera. Cos’è?

Muffa nera del WC: come si forma

Prima di parlare della soluzione, cerchiamo di conoscere più da vicino il problema.

La muffa nera: cos’è? Detta anche Stachybotrys Chartarum, questa rappresenta uno di quei fastidi che troviamo nel nostro bagno che può anche essere pericolosa perché tossica.

Inoltre tende a moltiplicarsi in spazi umidi: per questo dobbiamo correre ai ripari e liberarcene il prima possibile, altrimenti potremo anche andare incontro a problemi di allergia o irritazione.

Come fare per raggiungere questo obiettivo? Come possiamo liberarcene affinchè il nostro bagno sia un ambiente sano e pulito? Per saperlo date uno sguardo alle righe successive.

Come eliminare la muffa dal wc? Metodo e ingrediente

Per eliminare la muffa dal wc è necessario un ingrediente protagonista assoluto: il bicarbonato di sodio. Questo verrà affiancato da un altro prodotto che è l’aceto.

Come stupirsene? L’aceto è un elemento che come sappiamo tutti rappresenta un ottimo disinfettante e il bicarbonato riesce a pulire in modo ottimale il tutto, poiché ci permette di allontanare vari batteri. Funghi e tutto il resto saranno eliminati.

Se si tratta del proprio wc, come vanno usati questi elementi? È tutto semplice: dovrete semplicemente versare 250 ml di aceto nel wc. Non solo la stessa quantità potrete versarla nel serbatoio del gabinetto.

Dopo dovrete versare anche il bicarbonato sulla superficie del gabinetto. Tenetelo chiuso per circa un’ora e dopo attraverso uno scopino strofinate la superficie. A questo punto dovrete nuovamente attendere per circa un quarto d’ora e poi potere tirare lo sciacquone. Il gioco è fatto.

Mi raccomando fate questo almeno un paio di volte al mese e vedrete che il vostro wc sarà pulitissimo come non mai.

Altri rimedi per combattere la muffa

Ora passiamo ad un altro rimedio ovvero l’olio essenziale. Questo rappresenta sicuramente un rimedio super efficace se si parla di muffa. Per poterlo utilizzare vi basterà seguire i seguenti step.

Versate innanzitutto 500 ml di acqua e 10 gocce di olio di albero del tè in una bottiglia, meglio se è a spray. Spruzzate poi il composto in quella che è la parte interna del gabinetto e lasciate agire per circa un quarto d’ora. Strofinate il tutto con uno scopino e poi tirate lo sciacquone.

C’è anche un altro ingrediente che può essere utile se si parla della pulizia del nostro wc ovvero l’acqua ossigenata. Come utilizzarla e perché? Innanzitutto bisogna riconoscere le proprietà di questo ingrediente che sono formidabili.

L’acqua ossigenata infatti ci permette di eliminare le macchie e di pulire a fondo, poiché dotata di proprietà antibiotiche. Per utilizzarla con le macchie di muffa dovrete semplicemente spruzzarla sulle stesse e farla agire per circa mezz’ora.

Successivamente strofinate sempre con uno scopino e tirare lo sciacquone. Vedrete che il vostro wc brillerà come mai prima d’ora.